Может предупредить об опасности: народные приметы о внезапной икоте
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Чтобы во время икания нечистая сила не овладела человеком, нужно креститься.
Внезапная икота всегда ассоциируется с тем, что человека кто-то вспоминает, однако это не совсем так. Это некий стереотип, такой же как то, что нос чешется всегда к пьянке. Как оказалось у внезапной икоты много значений, и более того, в зависимости от дня недели она может иметь разную трактовку.
Причиной икоты может послужить переедание, переохлаждение, прием алкогольных напитков и многое другое, однако иногда мы начинаем икать внезапно. Что говорят об этом народные приметы, пишет belnovosti.
Народные приметы про икоту
- Если человек внезапно начал икать, значит, что ему кто-то сильно завидует и желает несчастья.
- Легкое икание – кто-то вспоминает с любовью, хорошо отзывается.
- Также ранее икота предвещала хорошую погоду и высокий урожай.
- Икота днем предвещает приятную встречу.
- Если икает девушка после обеда, то значит скоро сбудется ее заветная мечта.
Икота по дням недели:
- В понедельник – кто-то вспоминает.
- Во вторник – представитель противоположного пола тоскует по вам.
- В среду — готовьтесь к серьезному разговору или к получению важного известия.
- В четверг – скоро состоится долгожданная встреча.
- В пятницу – к ссорам с любимым человеком.
- В субботу – вторая половинка будет сильно ревновать и устраивать скандалы.
- В воскресенье – к радостным событиям, счастью.
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