Укр

Может предупредить об опасности: народные приметы о внезапной икоте

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Приметы про икоту
Приметы про икоту

Чтобы во время икания нечистая сила не овладела человеком, нужно креститься.

Внезапная икота всегда ассоциируется с тем, что человека кто-то вспоминает, однако это не совсем так. Это некий стереотип, такой же как то, что нос чешется всегда к пьянке. Как оказалось у внезапной икоты много значений, и более того, в зависимости от дня недели она может иметь разную трактовку.

Причиной икоты может послужить переедание, переохлаждение, прием алкогольных напитков и многое другое, однако иногда мы начинаем икать внезапно. Что говорят об этом народные приметы, пишет belnovosti.

Народные приметы про икоту

  • Если человек внезапно начал икать, значит, что ему кто-то сильно завидует и желает несчастья.
  • Легкое икание – кто-то вспоминает с любовью, хорошо отзывается.
  • Также ранее икота предвещала хорошую погоду и высокий урожай.
  • Икота днем предвещает приятную встречу.
  • Если икает девушка после обеда, то значит скоро сбудется ее заветная мечта.

Икота по дням недели:

  • В понедельник – кто-то вспоминает.
  • Во вторник – представитель противоположного пола тоскует по вам.
  • В среду — готовьтесь к серьезному разговору или к получению важного известия.
  • В четверг – скоро состоится долгожданная встреча.
  • В пятницу – к ссорам с любимым человеком.
  • В субботу – вторая половинка будет сильно ревновать и устраивать скандалы.
  • В воскресенье – к радостным событиям, счастью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему и какие продукты питания нельзя выбрасывать в мусорку. А также, как убийство пауков может негативно отразиться на вашей удаче.

Теги:
#Икота #Приметы #Народные приметы