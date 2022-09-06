Может предупредить об опасности: народные приметы о внезапной икоте

Чтобы во время икания нечистая сила не овладела человеком, нужно креститься.

Внезапная икота всегда ассоциируется с тем, что человека кто-то вспоминает, однако это не совсем так. Это некий стереотип, такой же как то, что нос чешется всегда к пьянке. Как оказалось у внезапной икоты много значений, и более того, в зависимости от дня недели она может иметь разную трактовку.

Причиной икоты может послужить переедание, переохлаждение, прием алкогольных напитков и многое другое, однако иногда мы начинаем икать внезапно. Что говорят об этом народные приметы, пишет belnovosti.

Народные приметы про икоту

Если человек внезапно начал икать, значит, что ему кто-то сильно завидует и желает несчастья.

Легкое икание – кто-то вспоминает с любовью, хорошо отзывается.

Также ранее икота предвещала хорошую погоду и высокий урожай.

Икота днем предвещает приятную встречу.

Если икает девушка после обеда, то значит скоро сбудется ее заветная мечта.

Икота по дням недели:

В понедельник – кто-то вспоминает.

Во вторник – представитель противоположного пола тоскует по вам.

В среду — готовьтесь к серьезному разговору или к получению важного известия.

В четверг – скоро состоится долгожданная встреча.

В пятницу – к ссорам с любимым человеком.

В субботу – вторая половинка будет сильно ревновать и устраивать скандалы.

В воскресенье – к радостным событиям, счастью.

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