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Які речі з дому не можна віддавати навіть найближчим: втратите щастя

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Що не можна віддавати з дому
Що не можна віддавати з дому

Будь-яка особиста річ тісно пов’язана зі своїм власником енергетично

У кожному будинку так чи інакше є речі, які приносять нам удачу та бережуть наше благополуччя. Їх у жодному разі не можна віддавати, а тим більше викидати.

Навіть якщо ви деякими речами і не користуєтеся, позбавлення від них таїть у собі небезпеку. Наші пращури вірили, що разом з особистою річчю її власник може віддати свою долю або щастя. Про це пише meta.

Які речі не можна віддавати безоплатно

  • Подушки, постіль та матраци. Ці речі довго зберігають енергетику своїх власників.
  • Дзеркала є носієм людської енергетики.
  • Посуд — це сімейні речі, які також накопичують енергію будинку.
  • Спідня білизна. Все, що носиться найближче до тіла, має належати лише одній людині.

Раніше "Телеграф" писав, що не можна робити із взуттям, щоб не залучити біду.

Теги:
#Посуд #Білизна #Прикмети #Люстерко #Народні прикмети #Віник