Які речі з дому не можна віддавати навіть найближчим: втратите щастя

Будь-яка особиста річ тісно пов’язана зі своїм власником енергетично

У кожному будинку так чи інакше є речі, які приносять нам удачу та бережуть наше благополуччя. Їх у жодному разі не можна віддавати, а тим більше викидати.

Навіть якщо ви деякими речами і не користуєтеся, позбавлення від них таїть у собі небезпеку. Наші пращури вірили, що разом з особистою річчю її власник може віддати свою долю або щастя. Про це пише meta.

Які речі не можна віддавати безоплатно

Речі, які будь-коли торкалися вашого волосся або голови.

Віник. Переданий віник позбавляє господарів будинку, та й саме житло захисту.

Подушки, постіль та матраци. Ці речі довго зберігають енергетику своїх власників.

Дзеркала є носієм людської енергетики.

Посуд — це сімейні речі, які також накопичують енергію будинку.

Спідня білизна. Все, що носиться найближче до тіла, має належати лише одній людині.

Раніше "Телеграф" писав, що не можна робити із взуттям, щоб не залучити біду.