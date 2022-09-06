Які речі з дому не можна віддавати навіть найближчим: втратите щастя
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Будь-яка особиста річ тісно пов’язана зі своїм власником енергетично
У кожному будинку так чи інакше є речі, які приносять нам удачу та бережуть наше благополуччя. Їх у жодному разі не можна віддавати, а тим більше викидати.
Навіть якщо ви деякими речами і не користуєтеся, позбавлення від них таїть у собі небезпеку. Наші пращури вірили, що разом з особистою річчю її власник може віддати свою долю або щастя. Про це пише meta.
Які речі не можна віддавати безоплатно
- Речі, які будь-коли торкалися вашого волосся або голови.
- Віник. Переданий віник позбавляє господарів будинку, та й саме житло захисту.
- Подушки, постіль та матраци. Ці речі довго зберігають енергетику своїх власників.
- Дзеркала є носієм людської енергетики.
- Посуд — це сімейні речі, які також накопичують енергію будинку.
- Спідня білизна. Все, що носиться найближче до тіла, має належати лише одній людині.
Раніше "Телеграф" писав, що не можна робити із взуттям, щоб не залучити біду.