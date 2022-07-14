Чому не можна повертати порожній посуд: обіцяє позбавлення енергії та злидні
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Коли принесена страва у посуді гостями з’їдається, повертати ємність власникам потрібно заповненою
Сьогодні люди, попри значний прогрес у технологіях, ще щиро вірять у різноманітні прикмети та забобони, що стосуються всіх сфер життя. Наприклад, чому в гостях не можна допомагати мити посуд та повертати його порожнім власнику.
Згідно з прикметою, при поверненні чужого посуду в неї обов’язково варто покласти що-небудь. І на це є деякі причини, пише Ukr. Media.
Причини, з яких чужий посуд потрібно повертати заповненим
Вдасться уникнути бідності
Якщо людина поверне порожній посуд тому, хто в ньому щось приносив, таким чином він може накликати на себе фінансові позбавлення і злидні. Щоб цього не сталося, варто заповнити посуд.
Не станеться витоку енергії
У порожню ємність обов’язково потрапить енергія. І ніхто не знає, буде вона позитивною чи негативною. Якщо людина віддаватиме посуд порожнім, є ймовірність, що вона або власник ємності втратить деяку кількість життєвої енергії.
Прояв подяки
Тільки за наявності взаємообміну в житті все складатиметься добре: ніхто не відчуватиме поневірянь і не псуватиме стосунки один з одним.
Раніше "Телеграф" писав, що народні прикмети говорять про рушники, розвішані на дверях.