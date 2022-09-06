Какие вещи из дома нельзя отдавать даже самым близким: потеряете счастье
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Любая личная вещь тесно связана со своим владельцем энергетически
В каждом доме так или иначе есть вещи, которые приносят нам удачу и берегут наше благополучие. Их ни в коем случае нельзя отдавать, а тем более выбрасывать.
Даже если вы некоторыми вещами и не пользуетесь, избавления от них таит в себе опасность. Наши предки верили, что вместе с личной вещью ее владелец может отдать свою судьбу или счастье. Об этом пишет meta.
Какие вещи нельзя отдавать безвозмездно
- Вещи, которые когда-либо касались ваших волос или головы.
- Веник. Переданный веник лишает хозяев дома, да и само жилище защиты.
- Подушки, постель и матрасы. Эти вещи долго хранят энергетику своих владельцев.
- Зеркала являются носителем человеческой энергетики.
- Посуда — это семейные вещи, которые также накапливают энергию дома.
- Нижнее белье. Все, что носится ближе всего к телу, должно принадлежать только одному человеку.
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