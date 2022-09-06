Какие вещи из дома нельзя отдавать даже самым близким: потеряете счастье

Любая личная вещь тесно связана со своим владельцем энергетически

В каждом доме так или иначе есть вещи, которые приносят нам удачу и берегут наше благополучие. Их ни в коем случае нельзя отдавать, а тем более выбрасывать.

Даже если вы некоторыми вещами и не пользуетесь, избавления от них таит в себе опасность. Наши предки верили, что вместе с личной вещью ее владелец может отдать свою судьбу или счастье. Об этом пишет meta.

Какие вещи нельзя отдавать безвозмездно

Вещи, которые когда-либо касались ваших волос или головы.

Веник. Переданный веник лишает хозяев дома, да и само жилище защиты.

Подушки, постель и матрасы. Эти вещи долго хранят энергетику своих владельцев.

Зеркала являются носителем человеческой энергетики.

Посуда — это семейные вещи, которые также накапливают энергию дома.

Нижнее белье. Все, что носится ближе всего к телу, должно принадлежать только одному человеку.

Ранее "Телеграф" писал, что нельзя делать с обувью, чтобы не привлечь беду.