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Какие вещи из дома нельзя отдавать даже самым близким: потеряете счастье

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Что нельзя отдавать из дома
Что нельзя отдавать из дома

Любая личная вещь тесно связана со своим владельцем энергетически

В каждом доме так или иначе есть вещи, которые приносят нам удачу и берегут наше благополучие. Их ни в коем случае нельзя отдавать, а тем более выбрасывать.

Даже если вы некоторыми вещами и не пользуетесь, избавления от них таит в себе опасность. Наши предки верили, что вместе с личной вещью ее владелец может отдать свою судьбу или счастье. Об этом пишет meta.

Какие вещи нельзя отдавать безвозмездно

  • Подушки, постель и матрасы. Эти вещи долго хранят энергетику своих владельцев.
  • Зеркала являются носителем человеческой энергетики.
  • Посуда — это семейные вещи, которые также накапливают энергию дома.
  • Нижнее белье. Все, что носится ближе всего к телу, должно принадлежать только одному человеку.

Ранее "Телеграф" писал, что нельзя делать с обувью, чтобы не привлечь беду.

Теги:
#Посуда #Белье #Приметы #Зеркало #Народные приметы #Веник