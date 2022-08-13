Як правильно підмітати, щоб не залучити до свого життя злидні: прикмети з віником

За допомогою віника можна захистити свою родину від зла

Практично у кожній сім’ї залишається атрибут колишніх поколінь — віник. І незважаючи на сучасну техніку для прибирання будинку, у разі її поломки помічником по господарству, але також і сильним оберегом, залишиться саме віник.

Попри те, що останнім часом віником рідко користуються, він відіграє важливу роль у збереженні благополуччя в оселі, пише rsute. Розповідаємо, як правильно підмітати віником, щоб не відлякати удачу сім’ї.

Як правильно підмітати віником — народні прикмети

Щоб не зіткнутися з фінансовими труднощами, підмітати в будинку потрібно лише одним віником.

Віник не варто брати до рук, якщо в далеку дорогу вирушив хтось із близьких. Як тільки людина дістанеться місця призначення, тоді можна починати прибирання.

Після виходу з дому людей, які залишили після себе неприємний осад, слід викинути сміття за поріг.

Чужим людям не можна підмітати у своєму будинку — так вони заберуть все благополуччя та удачу сім’ї.

Сміття у совці після прибирання оселі не можна вимітати за поріг, інакше таким чином можна вимести все найцінніше, що є в будинку.

Не варто підмітати після заходу сонця, щоб не залучити до свого життя злидні.

Перед тим, як молодята вирушать до храму на вінчання, їхній шлях потрібно підмести — це допоможе відігнати від них усе погане.

Щоб домовик почав захищати дитину, під її ліжечко потрібно покласти віник.

Заборонено підбирати стару мітлу, тому що таким чином можна накликати на свою родину лихо.

Нагадаємо, що віник має свою енергетику та може впливати на загальний стан кожного члена сім’ї. Раніше "Телеграф" писав, де не можна зберігати віник, щоб не залучити хвороби.