Це не святеє святих: чому іконки не можна носити у гаманці

Носити таку святиню в гаманці — не найрозумніший вчинок

З церковними іконами пов’язано безліч народних прикмет та забобонів. Православні мають застереження практично на всі повір’я, пов’язані з цим священним символом. Наприклад, падіння ікони найчастіше є поганим знаком. Також зараз уже нікого не здивуєш носінням мініатюрних образів святих покровителів у гаманці. Але чи можна це робити?

Зберігати іконки разом із пластиковими картками та грошима – не є добре, пише belnovosti. Люди помиляються щодо того, що таким чином можна реально вберегти себе та свої накопичення, а тим більше примножити статки. Це неповага до святині.

Також все залежить від ставлення до життя святого, зображеного на іконці, та його подвигу, здійсненому заради Христа. Разом з натільним хрестиком образ не заведено носити ні в гаманці, ні в дамській сумочці, навіть якщо він заламінований.

Варто пам’ятати, що грошима, які опинилися в гаманці, раніше могли розплатитися за найгірші вчинки. Тому це ще раз підтверджує те, що блюзнірськи носити іконки в гаманці.

Де носити іконку

У цьому випадку найкраще буде пошити спеціальну кишеньку або мішечок, який ви носитимете на грудях, але точно не в сумці або портмоне. Окрім іконки у мішечку більше нічого не повинно бути.

Раніше ми писали, чому не можна викидати ікону з дому. Також ми пояснювали, чому носіння чужого хрестика не віщує нічого поганого.