Чи можна носити хрестик з розп’яттям: забобон зі священним символом

Натільний хрестик є символом християнської віри

Натільний хрестик є не окрасою для християн, а сильним священним атрибутом, ставлення до якого має бути відповідним. Це ознака захисту Бога, який супроводжує вірянина протягом усього його життя. Раніше ми пояснювали, чому носіння чужого хрестика не віщує для людини нічого поганого. Тепер відповімо на запитання, чи можна носити хрестик із розп’яттям.

Більшість християн вважає, що натільний хрестик не повинен мати форму розп’яття. Нібито цей символ віри може накликати на свого господаря біди і зробити його життя дуже важким. Однак ці страхи не мають нічого спільного з реальністю, пише osoblyva.

Чи можна носити хрестик із розп’яттям

Оскільки розп’яття на натільному хрестику є символом жертви, принесеної Ісусом Христом заради спасіння людства, поганого у такому образі нічого немає. Однак рекомендується носити його розп’яттям назовні.

Раніше "Телеграф" писав, до чого веде втрата натільного хрестика. Ця ситуація має різні трактування.