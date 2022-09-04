Провокують нещастя: "неправильні" речі у будинку, які потрібно викинути вже сьогодні

Кожен предмет у будинку містить у собі певну енергетику: як позитивну, і негативну.

Щоб навести лад у своєму житлі одного збирання мало, адже ні підмітання ні миття підлог не розв'язують проблеми "енергетичного" характеру. Раніше ми вже писали про речі, яких бажано позбутися на кухні, щоб очистити енергетику в будинку, а тепер розповідаємо про речі, які притягують нещастя та проблеми.

Цілком можливо, що якщо в квартирі починають виявлятися різні "дивності", або ви себе почали погано відчувати без причини, або все почало падати з рук, то це означає, що в будинку знаходяться "неправильні" речі, які і діють на вас подібно, пише Ukr.Media.

Речі, які не можна зберігати у будинку

Деякі рослини — не варто "заводити" в будинку кучеряві рослини, адже вони притягують хвороби. Щобільше, вони з давніх-давен вважаються символом потойбічного світу. Також не варто зберігати і сухоцвіти, а особливо очерету.

— не варто "заводити" в будинку кучеряві рослини, адже вони притягують хвороби. Щобільше, вони з давніх-давен вважаються символом потойбічного світу. Також не варто зберігати і сухоцвіти, а особливо очерету. Зламані речі — навіть під приводом "раптом нагоді" залишати такі предмети не варто. Подібні речі несуть у собі негативну енергетику, яка притягує біди та неприємності.

Речі від колишніх мешканців — якщо попередні господарі будинку залишили вам якісь "подарунки", навіть якщо вони й корисні, все одно їх краще позбутися, щоб не перейняти чужі проблеми на себе.

— якщо попередні господарі будинку залишили вам якісь "подарунки", навіть якщо вони й корисні, все одно їх краще позбутися, щоб не перейняти чужі проблеми на себе. Різні "дрібниці" — неробочі годинники, старі календарі, зношені речі, розбиті речі повинні відразу вирушати на сміття.

— неробочі годинники, старі календарі, зношені речі, розбиті речі повинні відразу вирушати на сміття. Опудало тварин — подібні артефакти несуть у собі біль і жорстокість, тому в будинку, де вони є, позитивна атмосфера не вийде.

— подібні артефакти несуть у собі біль і жорстокість, тому в будинку, де вони є, позитивна атмосфера не вийде. Зламаний мобільний телефон – це річ, яка накопичує максимальну кількість негативної енергії. Тому якщо гаджет став непридатним, його потрібно негайно викинути, щоб уникнути різних проблем.

Раніше "Телеграф" розповідав, які кімнатні квіти приваблюють у будинок успіх та достаток, а також, які звичні для багатьох щоденні дії відлякують гроші.