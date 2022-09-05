Чому не можна ламати хліб руками: прикмети, які потрібно знати

У народі вірять, що хлібобулочні вироби слід без поспіху і бажано без зайвих крихт.

Хліб — це один із найважливіших, і навіть сакральних, продуктів. Про нього є безліч різних прикмет та заборон, адже ця випічка ще здавна визначала достаток та добробут сім’ї. Наприклад, хліб не можна викидати у відро для сміття, а також давати його в борг. А сьогодні ми хочемо вам розповісти, чому хліб не варто ламати руками.

Різні прикмети про переламування хліба існують у багатьох народів, і вважаються позитивною дією, проте в українській традиції подібна дія під забороною, повідомляє Ukr.Media. Щобільше, це навіть вважалося найважчим гріхом. Чому читайте далі.

Чому не можна ламати хліб руками

У народі вірили, що той, хто ламає хліб під час їжі, так само ламає свою долю.

Якщо відокремлювати шматки хліба руками, то крихти розсиплються на стіл і підлогу так, що їх буде проблемно зібрати, щоб згодувати птахів або свійських тварин. А хліб, що безцільно зник, і навіть його маленька частка притягує в сім’ю хвороби і бідність.

Також цими крихтами, які сиплються при ламанні хліба вручну, може поласувати будь-яка нечисть, а її присутність також може серйозно нашкодити всім, хто живе в будинку.

Також у народі вірять, що той, хто передає хліб через поріг, ризикує викликати злидні на всю родину.

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