Чому цукорниця в будинку завжди має бути повною: стара і вірна прикмета

Невелика, але тямуща підбірка прийме, які стануть у пригоді кожному.

Відома ясновидиця баба Ніна з популярного серіалу "Сліпа", яка раніше пояснила, чому не можна розбавляти чай водою, розкрила кілька інших прикмет, які допоможуть вам стати набагато щасливішими. Варто зазначити, що всі ці прикмети перевірено роками та 100% працюють.

Як повідомляє видання "Так просто", одним із таких забобонів є "правило повної цукорниці". Вважається, що життя того, у кого вдома завжди повна цукорниця — буде солодким, а значить щасливим і вдалим.

Крім цього, ясновидець зазначає, що в день, коли ви одягаєте нове взуття, не варто заводити ні з ким нових знайомств, інакше ці відносини будуть будуватися на брехні та недовірі. А якщо біля ліжка дитини поставити дерев’яну іграшку, то всі біди обходитимуть його стороною.

Прикмети від ясновидиці баби Ніни

Щоб прояснити якусь проблему — розмову потрібно починати на Місяць, що росте.

Щоб у житті був порядок — столові прилади потрібно розбирати та зберігати розібраними: ложки – з ложками, вилки – з вилками.

Зустріти жінку з наповненим водою цебром або чоловіка — з порожнім, до успіху на весь день.

Не можна носити сорочку навкруги — до неприємностей.

Щоб у будинку був добробут, а його мешканці – щасливі, треба над вхідними дверима повісити підкову.

Нагадаємо, що у світі існує багато різних прикмет і повір’їв щодо того, чи можна фотографувати сплячих людей, а також, чому не можна спати відразу на двох подушках.