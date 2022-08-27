Що не можна робити на кухні, щоб не накликати біди: заборони, які не слід порушувати
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Всі ці речі притягують у ваш будинок бідність, скандали та неприємності.
Кухня – це серце будинку, а також його сакральний центр, від якого багато в чому залежить добробут всієї родини. Буквально пару "неправильних" дій або зберігання "неправильних" речей, про які ми писали раніше, можуть позбавити вас успіху, фінансів та щастя. Що ж не можна робити на кухні, щоб уникнути таких проблем?
Як повідомляє meta, всі ці дії здійснює кожна домогосподарка, причому постійно. І не сказати, що вона це робить спеціально, просто багато хто про це не знає.
Що не можна робити на кухні
- Не сидіть на столі – таким чином можна попрощатися з фінансовим успіхом.
- Забирайте посуд — залишені на столі порожні чашки, чарки, склянки або тарілки можуть залучити злих духів до будинку.
- Застеліть стіл скатертиною — до будинку з порожнім столом не приходить успіх.
- Не беріть чужий посуд — подібні речі у кожної сім’ї мають бути свої, тому також не можна позичати і свій посуд. Виняток тільки, коли хтось приніс вам частування на тарілці. Однак віддавати її потрібно теж не пустою.
- Викидайте побитий посуд — подібні речі провокують бідність, сварки та скандали.
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