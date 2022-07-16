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Чому не можна викидати хліб у відро для сміття: знаючи це, ви перестанете так робити

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Хліб викидати не можна в жодному разі Новина оновлена 16 липня 2022, 09:17
Хліб викидати не можна в жодному разі

Найкраще залишки віддавати нужденним або свійським тваринам.

Кухня — серце будинку, тому не дивно, що з нею пов’язано багато народних прикмет та забобонів. Ми вже писали, чому не можна повертати порожній посуд господарям, а тепер розповідаємо, чому категорично заборонено викидати їжу, а особливо хліб, у відро для сміття.

Ще з давніх-давен наші предки дуже шанобливо ставилися до хліба, адже знали, як важко він дістається, тому будь-яка неповага до випічки була мало не смертним гріхом. Як повідомляє Ukr.Media, тоді люди не викидали навіть несвіжий чи черствий хліб.

Чому не можна викидати їжу у відро для сміття: народні прикмети

  • Якщо викидати хліб або ставитись до нього без поваги, то можна викликати в сім’ю великі проблеми, причому у фінансові.
  • Якщо викидати каші, то разом з ними також можна викинути свій фінансовий добробут.
  • Якщо викидати залишки овочів або фруктів, то можна втратити всю свою енергію та кохання.
  • Не можна викидати у відро для сміття молоко і всі молочні продукти, адже можна прогнати щастя зі свого будинку.
  • Також не можна змивати їжу в унітаз, адже так можна викликати великі неприємності.

Раніше "Телеграф" писав, що народні прикмети говорять про рушники, розвішані на дверях.

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#Продукти #Хліб #Прикмети #Народні прикмети