Чому не можна розбавляти чай водою: прикмети, перевірені роками

Є дуже чіткі прикмети, щоб зрозуміти, що невдовзі тебе можуть обдурити.

Обман, зрада, дрібне шахрайство – із цим не хоче стикатися ніхто. Однак іноді, особливо якщо судити за способом життя та звичками, складається зворотна думка. Наприклад, якщо недбало зберігати гроші в гаманці, то на багатство чекати не варто. Знаючи подібні прикмети можна убезпечити себе від різних неприємностей.

Ясновидиця баба Ніна з популярного серіалу "Сліпа" пояснила, чому не можна розбавляти чай водою, а також поділилася іншими прикметами, які допоможуть розпізнати обман і уникнути його. Як зазначає видання "Так просто", всі прикмети перевірено роками.

Народні прикмети про обман, зради та зраду

Чоловікові не можна їсти солодке з жіночих рук, щоб не бути обдуреним.

Якщо поруч із ліжком поставити дзеркало, то обмани переслідуватимуть усе життя. Щобільше, небажано, щоб спляча людина відбивалася в дзеркалі — це також обіцяє можливі зради.

Чоловік буде обдурений, якщо дасть іншій людині носити свою краватку.

Не можна давати обіцянку, якщо знаєте, що не зможете її виконати. У такому разі обіцяльник завжди виявляється ошуканим.

Легка ціль для шахраїв — господині, які зберігають сіль у відкритому посуді.

Матері не варто за дорослим сином вивертати речі, інакше він постійно її обманюватиме.

Не можна розбавляти чай сирою водою, тому що не буде щастя в коханні, а також можливі зради.

Раніше "Телеграф" писав, чому не можна тримати в будинку тріснуте або розбите дзеркало.