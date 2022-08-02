Чому не можна стригти волосся самостійно: знаючи це, можна уникнути великих проблем

Наші предки вважали, що волосся накопичує життєву силу та досвід людини.

Не можна стригти самого себе, інакше можна обрізати собі життя — напевно кожен знає цю прикмету, і більшість її ігнорує, не надаючи забобонам особливого значення. Однак народні прикмети не вигадувалися просто так — це результат довгих спостережень наших предків. Хоча вірити в них чи ні — це особиста справа кожного, але і знати їх також не завадить.

Існує багато як позитивних, так і негативних прикмет для волосся. Наприклад, знайти на собі чуже волосся — це до добрих новин. Також нова стрижка допоможе позбутися неприємних спогадів та звільнить вас від минулого. Однак, як повідомляє meta, є кілька важливих заборон, які не варто порушувати, щоб не спричинити лихо.

Що категорично не можна робити з волоссям

Не можна стригти волосся самостійно — вважається, що таким чином ви вкорочуєте собі життя.

Не можна, щоб стриг близький родич – це може призвести до сильної сварки з тим, хто вас підстригав.

Студентам не варто стригтися і навіть мити волосся перед іспитами — інакше можна "втратити" всю вивчену інформацію.

Не можна викидати зістрижене волосся у воду — відповідно до прикмет таким чином можна змити свою долю.

Власницям кучерявого волосся не можна його часто вирівнювати, щоб не злякати своє щастя.

Не можна стригти свого чоловіка чи дружину – це може призвести до розбіжностей у сім’ї.

Раніше "Телеграф" писав, що народні прикмети говорять про рушники, розвішані на дверях.