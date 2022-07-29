Який одяг не можна носити: ці речі притягують негатив та нещастя

На думку езотериків, одяг та взуття можуть нести погану енергетику

В езотериці вважається, що будь-яка річ, до якої торкалася людина, немов просочується певною енергетикою. Одяг і взуття, зокрема, може зберігати як позитивний, так і негативний енергетичний відбиток.

Існує чимало прикмет про те, який одяг має погану енергію і може притягнути негатив, біди та нещастя. Езотерики виділяють щонайменше три важливі моменти, які варто врахувати. Деякий одяг не варто зберігати у вашій оселі й тим більше одягати на себе.

Прикмети про речі померлої людини

Одяг небіжчиків зазвичай пруть і віддають тим, хто потребує. На думку ж езотериків, такі речі потрібно спалювати, інакше одяг принесе біди та проблеми. Те саме стосується навіть коштовностей.

Прикмети про одяг, у якому з вами трапилося лихо

Спогади про важкі події в житті, вважається в езотериці, залишаються не тільки в нашій пам’яті, а й "осідають" на одязі. Тому рекомендується позбавитися речей, просочених негативом, болем, стражданням, оскільки вони притягують лише погане. Наприклад, це речі, в яких людина потрапила в аварію, дізналася про серйозну хворобу, розлучилася з коханим.

Прикмети про незручне взуття

Послідовники східної теорії впевнені, що не можна носити взуття, в якому вам некомфортно. На їхню думку, довголіття безпосередньо залежить від здоров’я ступні. Незручне взуття, яке натирає і тисне, може лише руйнувати вашу енергетику і таким чином "красти" життєві сили.

Як писав "Телеграф", притягувати проблеми та сварки у сім’ю можуть деякі "мертві" предмети в будинку. Езотерики закликають позбутися їх негайно.