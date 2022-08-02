К чему чешется нос в зависимости от дня недели: проверенные временем приметы

Нос, который чешется, может предсказать будущее.

"Чешется нос — к пьянке" — эту примету наверняка знают все без исключения, однако это не единственное значение того, почему и к чему чешется нос. Наши предки заметили, что значения могут меняться в зависимости от дня недели, а также от того места, где именно он чешется. Также ранее, мы делились приметами и запретами о волосах.

Как сообщает meta, примет и суеверий, связанных с разными частями человеческого тела в народе очень много. И каждая из них может предсказать ближайшее будущее.

К чему чешется нос: приметы по дням недели

Понедельник – к проблемам на работе.

Вторник – к веселью, хорошей компании и гостям.

Среда – к приятному сюрпризу.

Четверг – к приятному и полезному знакомству.

Пятница – к веселой вечеринке.

Суббота – к финансовым потерям.

Воскресенье – к ссоре с близкими людьми.

К чему чешется нос: приметы, в зависимости от его части

Кончик носа — к хорошему веселому застолью.

Переносица – к скорой беде: болезням или проблемам в семье.

Левое крыло носа — к плохим новостям.

Правое крыло – к радостной вести.

Под носом — к конфликтам на работе и дома в кругу семьи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему и какие продукты питания нельзя выбрасывать в мусорку. А также, как убийство пауков может негативно отразиться на вашей удаче.