К чему чешется нос в зависимости от дня недели: проверенные временем приметы
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Нос, который чешется, может предсказать будущее.
"Чешется нос — к пьянке" — эту примету наверняка знают все без исключения, однако это не единственное значение того, почему и к чему чешется нос. Наши предки заметили, что значения могут меняться в зависимости от дня недели, а также от того места, где именно он чешется. Также ранее, мы делились приметами и запретами о волосах.
Как сообщает meta, примет и суеверий, связанных с разными частями человеческого тела в народе очень много. И каждая из них может предсказать ближайшее будущее.
К чему чешется нос: приметы по дням недели
- Понедельник – к проблемам на работе.
- Вторник – к веселью, хорошей компании и гостям.
- Среда – к приятному сюрпризу.
- Четверг – к приятному и полезному знакомству.
- Пятница – к веселой вечеринке.
- Суббота – к финансовым потерям.
- Воскресенье – к ссоре с близкими людьми.
К чему чешется нос: приметы, в зависимости от его части
- Кончик носа — к хорошему веселому застолью.
- Переносица – к скорой беде: болезням или проблемам в семье.
- Левое крыло носа — к плохим новостям.
- Правое крыло – к радостной вести.
- Под носом — к конфликтам на работе и дома в кругу семьи.
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