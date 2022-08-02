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К чему чешется нос в зависимости от дня недели: проверенные временем приметы

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Приметы про нос Новость обновлена 02 августа 2022, 12:09
Приметы про нос

Нос, который чешется, может предсказать будущее.

"Чешется нос — к пьянке" — эту примету наверняка знают все без исключения, однако это не единственное значение того, почему и к чему чешется нос. Наши предки заметили, что значения могут меняться в зависимости от дня недели, а также от того места, где именно он чешется. Также ранее, мы делились приметами и запретами о волосах.

Как сообщает meta, примет и суеверий, связанных с разными частями человеческого тела в народе очень много. И каждая из них может предсказать ближайшее будущее.

К чему чешется нос: приметы по дням недели

  • Понедельник – к проблемам на работе.
  • Вторник – к веселью, хорошей компании и гостям.
  • Среда – к приятному сюрпризу.
  • Четверг – к приятному и полезному знакомству.
  • Пятница – к веселой вечеринке.
  • Суббота – к финансовым потерям.
  • Воскресенье – к ссоре с близкими людьми.

К чему чешется нос: приметы, в зависимости от его части

  • Кончик носа — к хорошему веселому застолью.
  • Переносица – к скорой беде: болезням или проблемам в семье.
  • Левое крыло носа — к плохим новостям.
  • Правое крыло – к радостной вести.
  • Под носом — к конфликтам на работе и дома в кругу семьи.

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#Нос #Приметы #Народные приметы