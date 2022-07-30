Чому не можна спати відразу на двох подушках: під загрозою ваше особисте життя

Спати на двох подушках не варто як одиноким людям, так і одруженим.

Ще з давніх-давен люди особливо оберігали сон, тому з ним пов’язано багато народних прикмет, забобонів і заборон. Наприклад існує прикмета, що не можна фотографувати сплячих людей, а також є заборона, яка точно не сподобається багатьом любителям поспати на великій кількості подушок, адже так не варто робити.

Сон на кількох подушках здебільшого обіцяє неприємності в особистому житті, проте ця заборона також поширюється і на немовлят та старших людей, яким не особливо до стосунків. Докладніше про цю заборону пише meta.

Чому не можна спати на двох подушках одночасно

Самотнім людям — друга подушка нагадує про самотність, тим самим програмуючи вашу підсвідомість на таке самотнє майбутнє.

Одруженим людям — особливо якщо чоловік чи дружина у від’їзді, другу подушку бажано сховати, адже згідно з прикметами сон на двох подушках може призвести до зради.

— особливо якщо чоловік чи дружина у від’їзді, другу подушку бажано сховати, адже згідно з прикметами сон на двох подушках може призвести до зради. Немовлятам — народні прикмети свідчать, що в такому випадку малюк виросте невпевненим і заляканим.

— народні прикмети свідчать, що в такому випадку малюк виросте невпевненим і заляканим. Старшим людям, згідно з прикметами, друга подушка може принести разом зі сном депресію, адже зайва подушка постійно нагадує про самотність.

Раніше "Телеграф" писав, що ніколи не можна робити перед дзеркалом. Вважається, що деякі дії можуть залучити біду та нещастя до будинку. Також ми пояснювали, чи потрібно завішувати дзеркало, якщо в будинку хтось помер.