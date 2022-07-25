Можна накликати лихо і неприємності: де категорично не можна вішати годинник

Нехтуючи цими правилами, можна спровокувати лихо.

Якщо дотримуватися народних прикмет і забобонів, можна уникнути багатьох проблем і неприємностей. Адже не дарма наші предки постійно за ними стежили. Оскільки годинник — це досить сильний енергетичний предмет, його важливо правильно розміщувати в будинку, адже якщо зробити це неправильно можна викликати лихо.

Якщо ж правильно розмістити годинник, то він навпаки стане відмінним талісманом, який захищатиме всіх жителів, і залучатиме позитивні зміни. Де можна і не можна розміщувати годинник, пише meta.

Де не можна вішати годинник у будинку:

У передпокої поруч із дверима — якщо годинник перебуватиме на видному місці, то він може порушити енергетичний баланс у будинку, що негативно вплине на затишок.

У спальні — цокання годинника може порушити енергетику спального місця, і це своєю чергою може призвести до порушення спокою та появи кошмарів уві сні.

Дитяча кімната — особливо масивні та гучні, адже їхнє цокання може тиснути на психіку та викликати занепокоєння у малюків.

Також нагадаємо, що категорично не можна зберігати в будинку зламаний годинник, адже такий будинок щастя, успіх і успіх обходять стороною.

Де можна вішати годинник у будинку:

Найкраще вішати годинник у західній частині квартири. Тоді позитивна енергетика від годинника принесе натхнення та розкриє нові грані талантів домочадців.

А якщо повісити годинник у південній частині будинку, то це притягне до життя славу та процвітання. Щобільше, якщо ви хочете залучити удачу, то краще вибирати варіанти без завитків у тонкій оправі. Суворий лаконічний стиль допоможе сконцентруватися на важливих справах.

Кохання та взаєморозуміння прийде в будинок, якщо повісити годинник у північній частині будинку. Життя стане спокійнішим, без сварок та скандалів.

Годинник на східній стороні дозволить поправити здоров’я.

Раніше "Телеграф" писав, що народні прикмети говорять про рушники, розвішані на дверях.