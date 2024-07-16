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У Києві трамвай зійшов із рейок прямо в припарковане авто (фото)

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Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
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Громадський транспорт протаранив легкову автівку
Громадський транспорт протаранив легкову автівку. Фото Колаж "Телеграфу"

Внаслідок аварії утворився затор

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трамвая. У зв'язку з цим ускладнено рух транспорту.

Подія сталася на вулиці Коперника в Шевченківському районі столиці. Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Попередньо правоохоронці з'ясували, що трамвай зійшов з рейок та пошкодив припаркований автомобіль.

Поліція закликає водіїв врахувати цю інформацію при плануванні своєї поїздки та часу.

На місці ДТП

Нагадуємо, схожий випадок стався у Дарницькому районі Києва. Там з рейок зійшов трамвай. Внаслідок цього вагон врізався в торговий кіоск, опинився на пішохідній доріжці та перегородив рейки.

Подія сталася на Позняках. У соціальних мережах пишуть про те, що водій трамвая, нібито, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Цю інформацію, наразі, офіційно не підтверджено.

Попередньо постраждав випадковий перехожий. На місці працювала швидка, рятувальники та патрульні поліціянти.

Раніше "Телеграф" писав, у Києві сталася масштабна аварія на мосту Патона. Зіткнулися відразу 5 автомобілів.

Відео з місця події поділилися очевидці. На кадрах видно автівки, які стоять ланцюжком. Як іронічно пишуть у мережі, в "ДТП-трамвайчик" на мосту Патона потрапили авто марки Volkswagen, два Mercedes, Hyundai та Audi.

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#Новини Києва #Трамвай зійшов з рейс #ДТП у Києві