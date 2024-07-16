У Києві чоловік грабував незнайомців за чаркою: алкостартапер отримав строк

Зловмисник вже був раніше судимим

У Києві чоловік, який під час застілля грабував товаришів по чарці, отримав строк. Зловмисника засудили до 7 років позбавлення волі.

Про це повідомляє поліція Києва. За доказами, зібраними правоохоронцями, Святошинський районний суд столиці визнав чоловіка винним у скоєнні злочину.

Слідство з'ясувало, що у травні цього року 42-річний киянин обікрав у різні дні чоловіка та жінку в Солом'янському районі міста.

Чоловік знайомився з перехожими на вулиці, запрошував їх випити по чарці, а потім викрадав у них мобільні телефони. Так, правопорушник встиг заволодіти двома гаджетами.

Як виявилося, раніше зловмисник вже мав судимість за крадіжки.

"Правоохоронці спільно з відділом кримінального аналізу встановили, що до вчинення злочинів причетний 42 – річний раніше судимий киянин. Згодом слідчі за погодженням Святошинської окружної прокуратури оголосили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 185 – крадіжка, та за ч. 4 ст. 186 – грабіж та скерували обвинувальний акт щодо зловмисника до суду", — зазначають у поліції.

Зазначимо, зловмисник має провести за ґратами 7 років.

Алкостартапер встиг викрасти два телефона

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві чоловік пограбував 16-річну дівчину. Неповнолітня підтримувала дружні стосунки зі зловмисником.