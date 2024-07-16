У Києві з висотки випав чоловік: перші подробиці (відео)

Причини трагедії належить встановити слідству

У вівторок, 16 липня, у Подільському районі Києва сталася трагедія – з висоти 9 поверху випав чоловік. Очевидці викликали медиків швидкої допомоги, рятувальників та правоохоронців, які оперативно прибули за вказаною адресою.

Про це повідомляють київські Телеграм-канали. Правову кваліфікацію події буде присвоєно після проведення всебічного розслідування.

Відомо, що трагічний інцидент трапився на вулиці Кирилівській на Подолі. Тут із висоти 9 поверху випав чоловік. За словами очевидців, він приземлився на дах першого поверху та залишився лежати на козирку.

На місце події викликали швидку, рятувальників та правоохоронців. Про стан постраждалого наразі нічого не повідомляється.

Що саме сталося тут – суїцид чи нещасний випадок – невідомо.

Причини та обставини трагедії належить встановити слідству.

Нагадаємо, що наприкінці червня на станції метро "Університет" чоловік опинився під поїздом. Він отримав травми обох ніг і перебував у шоковому стані, проте він вижив і був доставлений до лікарні. Машиніст тоді заявив, що чоловік хотів вчинити суїцид та цілеспрямовано кинувся під потяг у метрополітені.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві зі скляного мосту зістрибнув молодий хлопець. За словами очевидців, на вигляд молодій людині було близько 25 років. Документів він при собі він не мав і був одягнений тільки в одні шорти.