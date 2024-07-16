Три людини потонули у водоймах Києва: подробиці трагедій (відео)

Обставини з'ясовують правоохоронні органи

За останню добу у водоймах Києва сталася низка трагічних випадків. Троє людей потонули у Дніпровському та Деснянському районах.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Києві. Перший випадок стався 15 липня вранці в озері Райдуга.

Потопельник перебував на відстані 10 метрів від берега. Рятувальники дістали тіло чоловіка і передали медикам.

"Водолази-рятувальники за допомогою рятувального спорядження доставили тіло чоловічої статі до суходолу та передали службі "102"", — йдеться у повідомленні.

Увечері того ж дня, ще одна людина потонула в річці Десенка. Водолази виявили тіло чоловіка у 35 метрах від берега на глибині 7 метрів. Рятувальники дістали потопельника з водойми та передали медикам.

Вранці 16 липня виявили тіло чоловічої статті в озері Тельбін.

"За допомогою водолазного спорядження тіло чоловіка, яке знаходилося на відстані 15 метрів від берега, було доставлено до суходолу та передано службі "102"", — зазначають у ДСНС.

У мережі з'явилося відео з місця події. На кадрах видно, як рятувальники несуть тіло потопельника з пляжу.

Обставини всіх трагічних випадків встановлюватимуть правоохоронці.

Рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки біля води. У випадку надзвичайної ситуації негайно телефонуйте по лінії 101 або 112.

Раніше "Телеграф" писав, що днями у Києві на одному з озер потонув підліток. За попередніми даними, хлопець прийшов відпочивати на водоймище з компанією друзів.