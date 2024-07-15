Приїхала в гості й опинилася в сексрабстві: у Києві пара сутенерів примушували знайому надавати сексуальні послуги

Молода жінка приїхала до столиці з Полтавської області

У Києві судитимуть пару сутенерів, які катували знайому та примушували її надавати сексуальні послуги. Судове розслідування завершено.

Про це повідомляє поліція Києва. За даними слідства, чоловік та жінка близько двох років тому запросили в гості 20-річну дівчину з Полтавщини.

Спільники відібрали у дівчини документи та із застосуванням фізичного насильства змусили надавати сексуальні послуги за гроші.

Жінка створювала оголошення в інтернеті для пошуку клієнтів, а її чоловік винаймав квартири, які використовувалися як місця розпусти, та керував фінансами. Вони також вимагали у потерпілої неіснуючий борг, систематично принижували, катували та контролювали її кожен крок. З отриманих коштів зловмисники придбали різне майно.

Правоохоронці провили обшуки

"Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальні акти за фактами сутенерства, торгівлі людьми та катування скеровано суду для розгляду справи по суті", — зазначають у поліції.

За фактом злочину, фігурантам загрожує строк

За "виручені" гроші пара придбала різне майно

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Зловмисники два роки знущалися з 20-річної дівчини

Раніше "Телеграф" писав, у Києві чоловік побив і зґвалтував неповнолітню, яка приїхала до міста в гості. Місцевого жителя визнали винним у скоєнні злочину, суд виніс вирок.