Три человека утонули в водоемах Киева: подробности трагедий (видео)
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Обстоятельства выясняют правоохранительные органы
За последние сутки в водоемах Киева произошел ряд трагических случаев. Три человека утонули в Днепровском и Деснянском районах.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве. Первый случай произошел 15 июля утром в озере Радуга.
Утопленник находился в 10 метрах от берега. Спасатели достали тело мужчины и передали медикам.
"Водолазы-спасатели с помощью спасательного снаряжения доставили тело мужского пола в сушу и передали службе "102"", — говорится в сообщении.
Вечером того же дня еще один человек утонул в реке Десенка. Водолазы обнаружили тело мужчины в 35 метрах от берега на глубине 7 метров. Спасатели достали утопленника из водоема и передали медикам.
Утром 16 июля было обнаружено тело мужской статьи в озере Тельбин.
"С помощью водолазного снаряжения тело мужчины, которое находилось в 15 метрах от берега, было доставлено в сушу и передано службе "102"", — отмечают в ГСЧС.
В сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, как спасатели несут тело утопленника с пляжа.
Обстоятельства всех трагических случаев будут устанавливаться правоохранителями.
Спасатели призывают соблюдать правила безопасности возле воды. В случае чрезвычайной ситуации немедленно звоните по линии 101 или 112.
Ранее "Телеграф" писал, что на днях в Киеве на одном из озер утонул подросток. По предварительным данным, парень пришел отдыхать на водоем с компанией друзей.