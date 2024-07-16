Три человека утонули в водоемах Киева: подробности трагедий (видео)

Обстоятельства выясняют правоохранительные органы

За последние сутки в водоемах Киева произошел ряд трагических случаев. Три человека утонули в Днепровском и Деснянском районах.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве. Первый случай произошел 15 июля утром в озере Радуга.

Утопленник находился в 10 метрах от берега. Спасатели достали тело мужчины и передали медикам.

"Водолазы-спасатели с помощью спасательного снаряжения доставили тело мужского пола в сушу и передали службе "102"", — говорится в сообщении.

Вечером того же дня еще один человек утонул в реке Десенка. Водолазы обнаружили тело мужчины в 35 метрах от берега на глубине 7 метров. Спасатели достали утопленника из водоема и передали медикам.

Утром 16 июля было обнаружено тело мужской статьи в озере Тельбин.

"С помощью водолазного снаряжения тело мужчины, которое находилось в 15 метрах от берега, было доставлено в сушу и передано службе "102"", — отмечают в ГСЧС.

В сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, как спасатели несут тело утопленника с пляжа.

Обстоятельства всех трагических случаев будут устанавливаться правоохранителями.

Спасатели призывают соблюдать правила безопасности возле воды. В случае чрезвычайной ситуации немедленно звоните по линии 101 или 112.

Ранее "Телеграф" писал, что на днях в Киеве на одном из озер утонул подросток. По предварительным данным, парень пришел отдыхать на водоем с компанией друзей.