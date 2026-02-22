Десятки поранених та загибла поліцейська: деталі теракту у Львові (відео)

Два вибухи пролунали під час прибуття патрульних до магазину

У Львові в ніч проти 22 лютого сталися два вибухи під час прибуття поліції на повідомлення про проникнення в магазин. В результаті загинула 23-річна правоохоронця, є постраждалі.

Що потрібно знати:

Поліція отримала виклик про злам магазину на вулиці Данилишина

Постраждали 24 особи, частина з них — у тяжкому стані

Слідство кваліфікує те, що сталося як теракт, розпочато досудове розслідування

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура. Там зазначили, що приблизно о 00:30 до поліції надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20

Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. Під час того як до місця прибув ще один екіпаж, стався ще один вибух.

Теракт у Львові. Фото: Прокуратура України

Попередньо встановлено, що загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Пошкоджено патрульний автомобіль, а також цивільний транспортний засіб. Кількість потерпілих встановлюється.

Загибла дівчина з Волині, яка згодом разом із батьками переїхала до Херсона. Вона закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і стала до лав патрульної поліції. Колеги згадують її як чуйну, світлу та щиру. Вона вміла підтримати, вислухати, знайти тепле слово навіть у найважчий день. Ніколи не скаржилася, натомість усміхалася і йшла на зміну, бо знала, що на неї чекають люди. Вірна Присязі. Справедлива. З глибоким почуттям обов’язку. Восени минулого року вона вийшла заміж. Її чоловік також патрульний. Вони разом служили, мріяли, разом будували своє майбутнє.

Вікторія Шпилька. Фото: Нацоліція

До місця події було направлено карету швидкої допомоги та слідчо-оперативну групу.

Мер Львова Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі повідомив про 15 постраждалих. Частина з них – у тяжкому стані. Усім їм надають необхідну медичну допомогу. Пізніше в поліції сказали про 24 потерпілих.

"Однозначно, це терористичний акт", — сказав він.

Розпочато досудове розслідування за фактом терористичного акту, який спричинив тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 258 КК України).

