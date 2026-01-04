Теракт у Києві: під час вибуху позашляховика постраждав військовий, подробиці (оновлено)

На місці події працюють правоохоронці

Уранці 4 січня в Оболонському районі Києва вибухнув позашляховик. Внаслідок події є постраждалі.

Що потрібно знати:

Автомобіль отримав сильні механічні пошкодження

Місцеві пабліки публікують перші кадри події: місце оточене поліцією

Вже прибули карета швидкої та рятувальна служба

Оновлено: у пресслужбі Київської міської прокуратури наголосили, що вибух автомобіля на Оболоні кваліфікований як теракт. За цим фактом розпочато досудове розслідування.

Наразі відомо, що 4 січня у дворі будинку на вул. Героїв Дніпра під час відкриття багажника автомобіля пролунав вибух. Внаслідок вибуху осколкові поранення отримав військовослужбовець. Жінка, що знаходилася поряд, не постраждала.

За фактом вибуху розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 258 КК України – терористичний акт, тобто скоєння вибуху чи інших дій, що становили небезпеку для життя чи здоров'я людей.

Вибух позашляховика

Що було відомо раніше:

Як повідомили у пресслужбі Поліції Києва, правоохоронці встановлюють обставини вибуху. За попередньою інформацією, внаслідок події є травмовані.

На місце направлено працівників поліції, кінологів, вибухотехніків та інші служби.

Тим часом у соціальних мережах публікують перші кадри з місця події.

Місцеві пабліки пишуть, що місце вибуху оточили поліцейські, також прибула карета швидкої та рятувальна служба.

На кадрах видно, що автомобіль зазнав сильних механічних пошкоджень.

Хто саме опинився серед постраждалих — поки що залишається невідомим. Правоохоронці встановлюють подробиці події.

