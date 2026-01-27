Вбивця – колишній військовий: зʼявились нові деталі розстрілу чотирьох копів на Черкащині

Злочинця ліквідовано

На Черкащині під час затримання злочинця сталась стрілянина. Фігурант вбив чотирьох поліцейських. З'ясувалося, що це зробив колишній військовий.

Що треба знати:

Один коп отримав поранення

Чоловік, що стріляв в поліцейських, був у розшуку через вбивство

Серед загиблих три майори та один старший лейтенант

Про це повідомляє Іван Вигівський, голова Нацполіції. За його словами, спецпризначенці поліції ліквідували вбивцю.

"Сьогодні на Черкащині сталася надзвичайно трагічна подія. Під час затримання фігуранта, якого розшукували за вчинення вбивства, він відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях", — йдеться у повідомленні.

Оновлено: Стрілянину по співробітниках поліції в Черкаській області скоїв колишній військовий. Під час нападу він був у бронежилеті та мав при собі автоматичну зброю. Про це на брифінгу у вівторок, 27 січня, розповів начальник Головного управління Національної поліції в Черкаській області Олег Гудима.

Правоохоронці ідентифікували нападника — ним виявився 59-річний житель області, який раніше проходив військову службу. Деталі щодо його особи наразі не розголошують у зв’язку з триваючим досудовим розслідуванням. За словами Гудими, після того як чоловік помітив поліцейських, він намагався сховатися та втік із власного будинку в ліс.

Як зазначає "Укрінформ" із посиланням на поінформоване джерело, загибель правоохоронців сталася під час спецоперації із затримання підозрюваного у замаху на вбивство депутата Корсунь-Шевченківської міської ради. За словами співрозмовника агентства, йдеться про молодого депутата, який також очолює громадську організацію. Через активну діяльність його вже двічі намагались залякати. Після звернення до поліції правоохоронці встановили можливого організатора нападів і напередодні ухвалили рішення про його затримання.

За інформацією джерела, стрілець відкрив вогонь по поліцейських із засідки, використовуючи автомат. Усі отримані правоохоронцями вогнепальні поранення були в ділянку шиї, тому що на поліцейських були шоломи та бронежилети.

Відомо, що загинуло чотири поліцейських. Серед них:

Командир взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Сергій Сафронов.

Заступник командира роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Олександр Флорінський.

Інспектор взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, старший лейтенант поліції Денис Половинка.

Поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, учасник бойових дій, майор поліції Володимир Бойко.

Поліцейські, яких загинули на Черкащині

У Нацполіції виразили щирі співчуття сім'ям загиблих, зазначивши, що копи віддали своє життя за правосуддя та спокій цивільних людей. Вигівській додав, що один з поліцейських отримав поранення під час перестрілки. Йдеться про офіцера громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, старшого лейтенанта поліції Олександра Шпака.

