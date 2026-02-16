Теракт за інструкцією куратора з РФ: підозрюваного затримали після вибуху в Одесі (фото, відео)

За даними джерел, під авто могли закласти саморобний вибуховий пристрій

В Одесі зранку 16 лютого пролунав вибух на вулиці Академіка Корольова — підірвали машину. Після вибуху правоохоронці затримали 33-річного підозрюваного. СБУ кваліфікує вибух як теракт.

Що потрібно знати:

Підозрюваного, за даними слідства, завербували через соцмережі

За версією правоохоронців, він самостійно виготовив саморобний вибуховий пристрій

Під час обшуку вилучили компоненти вибухівки та засоби зв’язку

Внаслідок вибуху постраждав 56-річний власник автомобіля Toyota

Терориста затримали по гарячих слідах

Нацполіція та СБУ затримали російського агента, який підірвав машину в Одесі вранці 16 лютого. За даними слідства, зловмисник сам виготовив вибухівку. У скоєнні підриву, через який постраждав власник авто, підозрюють 33-річного безробітного. Він шукав легкого заробітку через соцмережі, коли його завербували. Бомбу він зібрав за інструкцією від куратора, деталі купив у господарчому магазині. Детонатором мав стати телефон.

Затриманий підозрюваний

"Агент провів дорозвідку на місці запланованого теракту, заклав СВП під авто і встановив поруч замаскований смартфон. За його допомогою окупанти відстежували ситуацію навколо "цілі" та здійснили дистанційний підрив", — йдеться у повідомленні СБУ. Під час обшуку знайшли компоненти бомби, телефона для контактів з куратором тощо. Про підозру йому вже оголосили. Загрожує ймовірному терористу до 12 років з конфіскацією майна.

Фото саморобної вибухівки

Що відомо про вибух в Одесі

Служба безпеки України в Одеській області кваліфікувала вибух 16 лютого як теракт. Вони зазначили, що вже відкрите кримінальне провадження та триває досудове розслідування за статтею 258 Кримінального кодексу України.

За даними поліції вибухнув автомобіль Toyota. Наразі правоохоронці вивчають місце події аби надати кваліфікацію. Зазначається, що постраждав 56-річний чоловік.

Джерела видання "Думская" повідомили, що під машину заклали вибухівку. Попередньо це був саморобний безоболонковий вибуховий пристрій. З регіональних телеграм-каналів також відомо, що вибух стався тоді, коли чоловік натиснув кнопку сигналізації. Про це розповідають очевидці. Зазначимо, вибух стався 07:49 ранку.

За попередніми даними відомо також, що постраждалий може бути колишнім військовим у званні полковника, проте на відео він без військової форми.

Силою вибуху автівку частково розірвало, розкурочивши капот, та закинуло на сусідні авто. Постраждали також і машини поруч — у деяких відірвані частини бамперів, посічено уламками. Фрагменти підірваної машини розлетілись на метри навкруги. Машина була припаркована біля звичайного багатоповерхового будинку.

