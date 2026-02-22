Теракт за 60 тысяч гривен: все о трагедии во Львове (фото, видео)

Два взрыва прогремели во время прибытия патрульных к магазину

Во Львове в ночь на 22 февраля произошли два взрыва во время прибытия полиции на сообщение о проникновении в магазин. По предварительным данным, погибла 23-летняя правоохранительница, есть пострадавшие.

Что нужно знать:

Полиция получила вызов о взломе магазина по улице Данилишина

Пострадали 24 человека, часть из них — в тяжёлом состоянии

Следствие квалифицирует произошедшее как теракт, начато досудебное расследование

Обновлено 20:15:

Теракты, как и во Львове, могут повториться. По данным разведки, Россия планирует и дальше вербовать украинцев, сообщил Зеленский.

"Исполнители были завербованы через телеграмм. Организация теракта – российская. Поручил сегодня проработать такие мероприятия, такое реагирование, чтобы исключить подобные преступления. Уже есть определенный опыт противодействия у наших правоохранителей. Десятки аналогичных ситуаций не допущены. Украинские правоохранители постоянно противодействуют таким вербовкам. У нас есть данные разведки, что россияне собираются и дальше делать такие вещи, такие фактически нападения на украинцев. Надо больше защиты для людей", — сказал президент в вечернем обращении.

Обновлено 18:40:

12 постраждалих зараз залишаються в лікарнях у Львові після теракту. Двоє з них у дуже важкому стані. Усі постраждалі — службовці, які прибули на виклик. Окрім одного підлітка, який живе поруч, повідомив мер Андрій Садовий.

Женщине, устроившей теракт во Львове, предлагали всего 60 тысяч гривен вознаграждения.

Как утверждает журналист Виталий Глагола, во время первых допросов она призналась, что рассчитывала этими средствами погасить долги и закрыть финансовые проблемы. Фактически же ей перечислили только средства на приобретение компонентов для взрывчатки – составляющие она купила в строительном гипермаркете и сама собрала взрывчатку. Также в больших количествах она использовала гвозди, болты и гайки.

Обновлено 15:20:

Женщина заложила взрывчатку во Львове по заказу куратора из России. Процесс сняли камеры наблюдения. 33-летняя подозреваемая жительница Ровенской области задержана только через 10 часов после преступления, ей грозит пожизненное.

Обновлено 11:10:

Полиция совместно с СБУ задержали женщину, которая может быть причастна к совершению подрывов. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Подозреваемая. Фото: МВД Украины

Что было известно ранее

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура. Там отметили, что примерно в 00:30 в полицию поступило сообщение о проникновении в магазин на ул. Данилишина, 20.

По прибытии на место происшествия экипажа патрульной полиции раздался взрыв. Во время того, как к месту прибыл еще один экипаж, произошел еще один взрыв.

Теракт во Львове. Фото: Прокуратура Украины

Предварительно установлено, что погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька. Поврежден патрульный автомобиль, а также гражданское транспортное средство. Количество потерпевших устанавливается.

Погибшая — девушка из Волыни, которая впоследствии вместе с родителями переехала в Херсон. Она окончила Львовский государственный университет внутренних дел и стала в ряды патрульной полиции. Коллеги вспоминают ее как отзывчивую, светлую и искреннюю. Она умела поддержать, выслушать, найти теплое слово даже в самый трудный день. Никогда не жаловалась, вместо этого улыбалась и шла на смену, потому что знала, что ее ждут люди. Верная Присяге. Справедливая. С глубоким чувством долга. Осенью прошлого года она вышла замуж. Ее муж тоже патрульный. Они вместе служили, мечтали, вместе строили свое будущее.

Виктория Шпилька. Фото: Нацолиция

К месту происшествия были направлены карета скорой помощи и следственно-оперативная группа.

Мэр Львова Андрей Садовой в своем Telegram-канале сообщил о 15 пострадавших. Часть из них — в тяжелом состоянии. Всем им оказывают необходимую медицинскую помощь. Позже в полиции сказали о 24 пострадавших.

"Однозначно, это террористический акт", — сказал он.

Начато досудебное расследование по факту террористического акта, причинившего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 258 УК Украины).

