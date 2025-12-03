Чоловік підірвав три гранати у під'їзді: все, що відомо про вибухи в Одесі

Подія сталася у середу ввечері, 3 грудня

В одній із квартир у багатоповерхівці на вулиці Князя Володимира Великого в Пересипському районі Одеси стався вибух. Кількість постраждалих наразі невідома.

На місці події працюють правоохоронці та медики. Про це повідомляє обласна поліція.

Місцеві пабліки інформують, що чоловік підірвав три гранати у під'їзді будинку між 7 та 8 поверхами.

Перед цим чоловік нібито намагався увірватись до людей у квартирі. Сам потенційний підривач поранений. У мережі публікують його ймовірне фото у машині швидкої.

Постраждалий у кареті швидкої

На відео показано, як медики екстрених служб транспортують постраждалого на каталці.

Також показали, як повезли жінку, яка отримала контузію.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, як у Шептицькому Львівської області нетверезий місцевий мешканець підірвав гранату у власній квартирі, внаслідок чого отримав травму руки. На момент інциденту в сусідній кімнаті спали його дружина та неповнолітня дитина. Родичі зловмисника дивом не постраждали.

Також нагадаємо, як у Пересипському районі Одеси чоловік прийшов у гості до знайомих, де дістав гранату та висмикнув чеку. Одесит, який спричинив вибух, дістав травму ноги й був ушпиталений до лікарні. Постраждале внаслідок вибуху подружжя також доставили до лікарні для огляду, однак їхні травми виявилися несерйозними.