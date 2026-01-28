Маленького українця намагались задушити в дитсадку: мати постраждалого розповіла жахливі деталі (фото)

Після нападу хлопець не відходить від матері ні на крок

Сім'я українців, що рятується від російської агресії в Мюнхені, зіштовхнулась з невиправданою жорстокістю. Маленького хлопчика нібито намагались задушити прямо в дитсадку.

Прийшовши забрати дитину з дошкільного закладу, мати помітила на шиї сина величезні садна. Про це українка Ірина Мотенко розповіла в одній з соцмереж.

"Сталося те, що просто не вкладається в голові. Вчора в садочку мого сина намагалися задушити. І найгірше — мені про це НІХТО не повідомив. Я прийшла забирати Даню — і побачила повний жах. У мене був шок. Моє сонечко було в істериці, а я просто тримала його й намагалася заспокоїти. Я вивезла дитину з війни, щоб тут хтось із ненавистю ледь не вбив його. Коли я рятувала сина від війни, мені навіть у страшному сні не могло приснитися, що в іншій країні діти можуть бути такими жорстокими", — написала жінка.

Такі сліди залишились на шиї в дитини

Вона додала, що пізніше розповість, які кроки вже зробила і що планує далі. За словами жінки, для багатьох її друзів в Німеччині ця інформація може бути важливою.

"Зараз Данііл почувається нормально. У цей садок він більше не піде. Я шукаю новий", — написала жінка.

Схоже, що хлопця душили якоюсь мотузкою

Пізніше вона розповіла про подальший перебіг подій. Жінка запевнила, що фізичний стан її сина задовільний.

"Данііл зараз почувається нормально — усміхається, грається. Але далеко від мене не відходить. При ньому ми намагаємося не обговорювати цю ситуацію. Він сам говорить про "поганих" і "хороших" дітей, малює їх", — написала жінка.

Також, за її словами, раніше були помітні деякі ознаки цькування її дитини. Але особливо звертати увагу на них вона не стала.

"При мені один хлопчик сказав Дані: "ідіот". Тоді мама того хлопчика одразу втрутилась і пояснила, що так говорити не можна. Іноді Даня не хотів іти в садок — особливо під час адаптації. Але останнім часом, з 12 січня, він ходив із задоволенням. Тому такого ми просто не очікували. Я розумію, що діти можуть сваритися, штовхатися, навіть битися. Але тут — зовсім інше", — підкреслила жінка.

Після нападу на шиї хлопця залишились помітні сліди

Вона детально описала свої подальші дії. За словами жінки, вона відвезла дитину до лікарні, щоб зафіксувати сліди від нападу.

"Ми одразу поїхали у вечірню лікарню. Лікар оглянув Даню, призначив ліки та мазі й видав офіційний документ для поліції. У лікарні всі були шоковані — і медсестри, і лікарі, і навіть пацієнти. Після лікарні ми відразу поїхали в поліцію. Там я написала заяву й передала довідку від лікаря", — розповіла українка.

Також вони з сином відвідали сімейного педіатра. Лікар також зробить офіційний запит у садочок — що саме сталося, і паралельно надішле запит у поліцію.

"Педіатр знає Данііла з двох місяців. Вона бачила, як він ріс, як розвивався, як усміхався на кожному прийомі. Для неї це теж був шок. Я не з тих людей, які замовчують таке. Вчора постраждала моя дитина. А завтра таким чином можуть убити іншу", — підкреслила жінка.

Ірина з сином Данилом

Чи є реакція офіційних представництв України в ФРН

Станом на вечір, 28 січня, на офіційній сторінці Генерального консульства України в Мюнхені немає інформації щодо вказаного інциденту. Хоча варто зазначити, що на стартовій сторінці вказаний телефонний номер Оперативної служби, куди українці можуть звертатись у разі загрози їх життю або здоров'ю.

Телефон Оперативної служби на сторінці Генерального консульства України в Мюнхені

На офіційній сторінці посольства України в ФРН також відсутні будь-які згадки про цю ситуацію. На сторінці посольства також вказаний телефонний номер Оперативної служби. Але, чи зверталась жінка за цими номерами через напад на її дитину наразі не відомо.

Телефон Оперативної служби на сторінці Посольства України в Німеччині

Раніше "Телеграф" розповідав, як працює "Лагідна евакуація" і де переселенцям з Донбасу допомагають будувати нове життя.