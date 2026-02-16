Українку знову вбили в США. Батько розповів деталі трагедії та показав унікальні фото
-
-
Підозрюваного у злочині вже затримали
У США вбили українську біженку Катерину Товмаш. Дівчині був 21 рік. Батько загиблої вже розповів подробиці трагедії та поділився дитячими фото Катерини.
Що треба знати:
- Українку застрелили в будинку разом з її хлопцем Метью
- Дівчина переїхала до США з батьками з Білої Церкви
- Підозрюваного у вбивстві виявився колишній Катерини
На своїй сторінці у Facebоok, батько загиблої Микола Товмаш написав, що у Каліфорнії вбили його доньку Катерину. Її застрелив ексхлопець 14 лютого, на День всіх закоханих.
"14 лютого 2026 року її колишній хлопець увірвався до будинку, де вона зупинилася, доглядала братів і сестер, і застрелив її", — йдеться у повідомленні.
За словами Миколи Товмаша, батька Катерини, інші діти в безпеці та не отримали поранень. Відомо, що Катерина разом з батьками переїхала до США з Білої Церкви. Вони офіційно були біженцями кілька років. Дівчина була розумною та талановитою, займалась гімнастикою, відвідувала музичну школу та грала на фортепіано. Катерина мала кількох сестер та брата.
За даними правоохоронців, станом на 16 лютого підозрюваного у вбивстві Катерини Товмаш затримали. Відомо, що стрілянина сталась в житловому будинку на Дафні-лейн у Вудлейку. Там виявили двох загиблих — 28-річного Метью Вейд, солдата армії, що перебував на дійсній службі у Форт-Бреггу, та 21-річну Катерину Товмаш, біженка з України, яка доглядала за своїми молодшими сестрами.
Додамо, що Метью був хлопцем Катерини. Тому копи не виключають вбивства на тлі ревнощів та розставання. Правоохоронці підтвердили, що підозрюваним виявився колишній хлопець Катерини, 25-річний Калеб Гайден Фосн. Його вже заарештували.
Нагадаємо, у серпні 2025 року у США вбили Ірину Заруцьку, молоду українка, яка втекла від війни в Україні у США. Її тіло з ножовими пораненнями виявили о 21:55 на станції легкорейкового транспорту South End у Північній Кароліні.
