Українку знову вбили в США. Батько розповів деталі трагедії та показав унікальні фото

Підозрюваного у злочині вже затримали

У США вбили українську біженку Катерину Товмаш. Дівчині був 21 рік. Батько загиблої вже розповів подробиці трагедії та поділився дитячими фото Катерини.

Що треба знати:

Українку застрелили в будинку разом з її хлопцем Метью

Дівчина переїхала до США з батьками з Білої Церкви

Підозрюваного у вбивстві виявився колишній Катерини

На своїй сторінці у Facebоok, батько загиблої Микола Товмаш написав, що у Каліфорнії вбили його доньку Катерину. Її застрелив ексхлопець 14 лютого, на День всіх закоханих.

"14 лютого 2026 року її колишній хлопець увірвався до будинку, де вона зупинилася, доглядала братів і сестер, і застрелив її", — йдеться у повідомленні.

Катерина Товмаш. Фото: Facebоok батька

Катерина Товмаш. Фото: Facebоok батька

За словами Миколи Товмаша, батька Катерини, інші діти в безпеці та не отримали поранень. Відомо, що Катерина разом з батьками переїхала до США з Білої Церкви. Вони офіційно були біженцями кілька років. Дівчина була розумною та талановитою, займалась гімнастикою, відвідувала музичну школу та грала на фортепіано. Катерина мала кількох сестер та брата.

Катерина Товмаш з братом. Фото: Facebоok батька

Катерина Товмаш з сестрою.Фото: Facebоok батька

Катерина Товмаш з сестрою.Фото: Facebоok батька

Катерина Товмаш з сестрою. Фото: Facebоok батька

За даними правоохоронців, станом на 16 лютого підозрюваного у вбивстві Катерини Товмаш затримали. Відомо, що стрілянина сталась в житловому будинку на Дафні-лейн у Вудлейку. Там виявили двох загиблих — 28-річного Метью Вейд, солдата армії, що перебував на дійсній службі у Форт-Бреггу, та 21-річну Катерину Товмаш, біженка з України, яка доглядала за своїми молодшими сестрами.

Місце вбиства в Каліфорнії. Фото: місцеві ЗМІ

Додамо, що Метью був хлопцем Катерини. Тому копи не виключають вбивства на тлі ревнощів та розставання. Правоохоронці підтвердили, що підозрюваним виявився колишній хлопець Катерини, 25-річний Калеб Гайден Фосн. Його вже заарештували.

Калеб Фосн. Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, у серпні 2025 року у США вбили Ірину Заруцьку, молоду українка, яка втекла від війни в Україні у США. Її тіло з ножовими пораненнями виявили о 21:55 на станції легкорейкового транспорту South End у Північній Кароліні.

