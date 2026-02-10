Жорстока різанина на Рівненщині: у недіючій школі загинули п’ятеро переселенців (фото, відео)

Як і затриманий, вбиті — літні люди та переселенці

На Рівненщині затримали 72-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві п’ятьох людей. Трагедія сталася вночі 10 лютого в селі Судобичі, де в приміщенні недіючої школи проживали внутрішньо переміщені особи.

Як повідомили в поліції по допомогу звернулась соцпрацівниця, її підопічні, що жили в тій же школі почули крики в коридорі. Все сталось одразу після четвертої ранку. Між 72-річним чоловіком з Донеччини та іншими мешканцями виник побутовий конфлікт, який переріс у бійку.

Правоохоронці та затриманий

"Під час сутички чоловік почав наносити удари молотком та сокирою п’ятьом особам", — кажуть в поліції. Від ударів на місці загинули всі п’ятеро людей — троє жінок — 78 та 81 року з Донеччини, 56 років з Кіровоградщини і двоє чоловіків 60 та 68 років з Донеччини.

Ймовірне знаряддя вбивства

Затриманий в наручниках

Місце злочину на Рівненщині

Підозрюваного на місці виявили патрульні, його затримали в порядку ст. 208 КПК України. Слідчі розслідують справу за статтею про умисне вбивство двох або більше осіб. На місці працюють слідчі та криміналісти. Наразі вирішують питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

