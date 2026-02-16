Утренний взрыв в Одессе — теракт: что известно и кто пострадал (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
По данным источников, под автомобили могли заложить самодельное взрывное устройство
В Одессе взорвался автомобиль, известно о, по меньшей мере, одном пострадавшем. Взрыв раздался утром на улице Академика Королева.
Что нужно знать:
- Взорвался автомобиль Toyota во дворе многоэтажки
- Пострадал 56-летний мужчина
- Источники сообщают, что пострадавший может быть бывшим военным
Обновление. Служба безопасности Украины в Одесской области квалифицировала взрыв как теракт. Они отметили, что уже открыто уголовное производство и продолжается досудебное расследование по статье 258 Уголовного кодекса Украины.
По данным полиции взорвался автомобиль Toyota. Правоохранители изучают место происшествия, чтобы предоставить квалификацию. Отмечается, что пострадал 56-летний мужчина.
Источники издания "Думская" сообщили, что под машину заложили взрывчатку. Предварительно это было самодельное безоболочковое взрывное устройство. Из региональных телеграм-каналов также известно, что взрыв произошел, когда мужчина нажал кнопку сигнализации. Об этом рассказывают очевидцы. Отметим, взрыв произошел в 07:49 утра.
По предварительным данным, известно также, что пострадавший может быть бывшим военным в звании полковника, однако на видео он без военной формы.
Силой взрыва автомобиль частично разорвало, раскурочив капот, и забросило на соседние авто. Пострадали также и машины рядом — у некоторых оторванные части бамперов, иссеченные обломками. Фрагменты взорванной машины разлетелись на метры вокруг. Машина была припаркована у обычного многоэтажного дома.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в школе на Ровенщине пожилые люди устроили драку в результате которой погибли пять человек. Вероятного нападавшего задержали.