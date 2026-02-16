Утренний взрыв в Одессе — теракт: что известно и кто пострадал (видео)

По данным источников, под автомобили могли заложить самодельное взрывное устройство

В Одессе взорвался автомобиль, известно о, по меньшей мере, одном пострадавшем. Взрыв раздался утром на улице Академика Королева.

Что нужно знать:

Взорвался автомобиль Toyota во дворе многоэтажки

Пострадал 56-летний мужчина

Источники сообщают, что пострадавший может быть бывшим военным

Обновление. Служба безопасности Украины в Одесской области квалифицировала взрыв как теракт. Они отметили, что уже открыто уголовное производство и продолжается досудебное расследование по статье 258 Уголовного кодекса Украины.

По данным полиции взорвался автомобиль Toyota. Правоохранители изучают место происшествия, чтобы предоставить квалификацию. Отмечается, что пострадал 56-летний мужчина.

Источники издания "Думская" сообщили, что под машину заложили взрывчатку. Предварительно это было самодельное безоболочковое взрывное устройство. Из региональных телеграм-каналов также известно, что взрыв произошел, когда мужчина нажал кнопку сигнализации. Об этом рассказывают очевидцы. Отметим, взрыв произошел в 07:49 утра.

По предварительным данным, известно также, что пострадавший может быть бывшим военным в звании полковника, однако на видео он без военной формы.

Силой взрыва автомобиль частично разорвало, раскурочив капот, и забросило на соседние авто. Пострадали также и машины рядом — у некоторых оторванные части бамперов, иссеченные обломками. Фрагменты взорванной машины разлетелись на метры вокруг. Машина была припаркована у обычного многоэтажного дома.

