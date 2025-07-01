Рус

Під Покровськом жорстоко вбито українського боксера: не пошкодували матір та домашніх тварин

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2676
Владислав Карпачов Новина оновлена 01 липня 2025, 18:46
Владислав Карпачов. Фото t.me/UkrainianBoxingFederation

Злочинці забрали машину вбитого та втекли

Наприкінці червня у селі Гришине (Донецька область) був по-звірячому вбитий український боксер Владислав Карпачов. Злочинці також убили його матір.

Про смерть Владислава повідомила пресслужба Федерації боксу України в Telegram. Трагедія сталася 26 червня у будинку родини спортсмена.

"Внаслідок жорстокого вбивства загинув Владислав Карпачов — талановитий боксер і представник нашої великої спортивної родини.

Разом із сім’єю він став жертвою жахливого злочину. Це болісна і невимовна втрата для всього боксерської спільноти.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Владислава. Світла пам’ять …", — йдеться у повідомленні.

Блогер Станіслав CIKAPIO розповів моторошні подробиці інциденту. Він заявив, що злочинці перерізали горло матері боксера, а самого спортсмена катували перед убивством. Крім того, зловмисники розправилися із домашніми тваринами в будинку, дивом врятувалася бабуся спортсмена. Також блогер зазначив, що злочин скоїли "невідомі люди у військовій формі", можливо, ДРГ РФ.

Станіслав CIKAPIO про вбивство Владислава Карпачова
Село Гришине знаходиться поблизу фронту
Село Гришине знаходиться поблизу фронту

Раніше повідомлялося, що чоловік влаштував справжню різанину під Львовом. За попередніми даними, він у власному будинку вчинив напад на членів своєї родини та сусідку, підозрюваного затримано.

Теги:
#Бокс #Донецька область #Покровськ