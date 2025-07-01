Під Покровськом жорстоко вбито українського боксера: не пошкодували матір та домашніх тварин

Злочинці забрали машину вбитого та втекли

Наприкінці червня у селі Гришине (Донецька область) був по-звірячому вбитий український боксер Владислав Карпачов. Злочинці також убили його матір.

Про смерть Владислава повідомила пресслужба Федерації боксу України в Telegram. Трагедія сталася 26 червня у будинку родини спортсмена.

"Внаслідок жорстокого вбивства загинув Владислав Карпачов — талановитий боксер і представник нашої великої спортивної родини.

Разом із сім’єю він став жертвою жахливого злочину. Це болісна і невимовна втрата для всього боксерської спільноти.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Владислава. Світла пам’ять …", — йдеться у повідомленні.

Блогер Станіслав CIKAPIO розповів моторошні подробиці інциденту. Він заявив, що злочинці перерізали горло матері боксера, а самого спортсмена катували перед убивством. Крім того, зловмисники розправилися із домашніми тваринами в будинку, дивом врятувалася бабуся спортсмена. Також блогер зазначив, що злочин скоїли "невідомі люди у військовій формі", можливо, ДРГ РФ.

Станіслав CIKAPIO про вбивство Владислава Карпачова

Село Гришине знаходиться поблизу фронту

Раніше повідомлялося, що чоловік влаштував справжню різанину під Львовом. За попередніми даними, він у власному будинку вчинив напад на членів своєї родини та сусідку, підозрюваного затримано.