Під Покровськом жорстоко вбито українського боксера: не пошкодували матір та домашніх тварин
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Злочинці забрали машину вбитого та втекли
Наприкінці червня у селі Гришине (Донецька область) був по-звірячому вбитий український боксер Владислав Карпачов. Злочинці також убили його матір.
Про смерть Владислава повідомила пресслужба Федерації боксу України в Telegram. Трагедія сталася 26 червня у будинку родини спортсмена.
"Внаслідок жорстокого вбивства загинув Владислав Карпачов — талановитий боксер і представник нашої великої спортивної родини.
Разом із сім’єю він став жертвою жахливого злочину. Це болісна і невимовна втрата для всього боксерської спільноти.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Владислава. Світла пам’ять …", — йдеться у повідомленні.
Блогер Станіслав CIKAPIO розповів моторошні подробиці інциденту. Він заявив, що злочинці перерізали горло матері боксера, а самого спортсмена катували перед убивством. Крім того, зловмисники розправилися із домашніми тваринами в будинку, дивом врятувалася бабуся спортсмена. Також блогер зазначив, що злочин скоїли "невідомі люди у військовій формі", можливо, ДРГ РФ.
Раніше повідомлялося, що чоловік влаштував справжню різанину під Львовом. За попередніми даними, він у власному будинку вчинив напад на членів своєї родини та сусідку, підозрюваного затримано.