Угорець на Porsche на смерть збив велосипедиста. Біля Звягеля сталась жахлива ДТП (фото)

Аварія сталась на трасі Київ – Чоп

На Житомирщині житель Угорщини на Porsche на смерть збив велосипедиста. Трагедія сталась поблизу Звягеля.

Про це повідомляє поліція області. Зазначається, що аварія сталася опівдні 29 червня на трасі Київ – Чоп, поблизу с. Наталівка Звягельського району.

"За попередньою інформацією, 35-річний житель Угорщини, керуючи автомобілем Porsche, здійснив наїзд на велосипедиста, 55-річного жителя с. Наталівки. На жаль, унаслідок ДТП чоловік загинув на місці події", — йдеться у повідомленні.

Porsche після ДТП

Місце ДТП

У поліції вже показали фото з місця подій, на яких видно, що Porsche добряче пом'яло внаслідок аварії. В авто розбите лобове скло та розтрощено передній капот, велосипед 55-річного чоловіка, який загинув, також сильно пом'яло.

Відомо, що водія авто затримали. Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Поліція з'ясовує усі обставини та деталі аварії.

Нагадаємо, нещодавно поліцейський позашляховик зніс підлітка на трасі під Львовом. Потерпілого було госпіталізовано, а винуватцю тепер загрожує тюремний строк.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Новообухівській трасі під Києвом сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок події загинула одна людина.