Укр

Под Покровском зверски убит украинский боксер: не пожалели мать и домашних животных

Автор
Михаил Корнилов
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Владислав Карпачев Новость обновлена 01 июля 2025, 18:46
Владислав Карпачев. Фото t.me/UkrainianBoxingFederation

Преступники забрали машину убитого и скрылись

В конце июня в селе Гришино (Донецкая область) был зверски убит украинский боксер Владислав Карпачев. Преступники также убили его мать.

О смерти Владислава сообщила пресс-служба Федерации бокса Украины в Telegram. Трагедия произошла 26 июня в доме семьи спортсмена.

"В результате жестокого убийства погиб Владислав Карпачев — талантливый боксер и представитель нашей большой спортивной семьи.

Вместе с семьей он стал жертвой ужасного преступления. Это болезненная и невыразимая потеря для всего боксерского сообщества.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Владислава. Светлая память…", — гласит сообщение.

Блогер Станислав CIKAPIO рассказал жуткие подробности инцидента. Он заявил, что преступники перерезали горло матери боксера, а самого спортсмена пытали перед убийством. Кроме того, злоумышленники расправились с домашними животными в доме, чудом спаслась бабушка спортсмена. Также блогер отметил, что преступление совершили "неизвестные люди в военной форме", возможно, ДРГ РФ.

Станислав CIKAPIO об убийстве Владислава Карпачева
Село Гришино находится вблизи фронта
Село Гришино находится вблизи фронта

Ранее сообщалось, что мужчина устроил настоящую резню под Львовом. По предварительным данным, он в собственном доме совершил нападение на членов своей семьи и соседку, подозреваемый задержан.

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#Бокс #Донецкая область #Покровск