Под Покровском зверски убит украинский боксер: не пожалели мать и домашних животных
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Преступники забрали машину убитого и скрылись
В конце июня в селе Гришино (Донецкая область) был зверски убит украинский боксер Владислав Карпачев. Преступники также убили его мать.
О смерти Владислава сообщила пресс-служба Федерации бокса Украины в Telegram. Трагедия произошла 26 июня в доме семьи спортсмена.
"В результате жестокого убийства погиб Владислав Карпачев — талантливый боксер и представитель нашей большой спортивной семьи.
Вместе с семьей он стал жертвой ужасного преступления. Это болезненная и невыразимая потеря для всего боксерского сообщества.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Владислава. Светлая память…", — гласит сообщение.
Блогер Станислав CIKAPIO рассказал жуткие подробности инцидента. Он заявил, что преступники перерезали горло матери боксера, а самого спортсмена пытали перед убийством. Кроме того, злоумышленники расправились с домашними животными в доме, чудом спаслась бабушка спортсмена. Также блогер отметил, что преступление совершили "неизвестные люди в военной форме", возможно, ДРГ РФ.
Ранее сообщалось, что мужчина устроил настоящую резню под Львовом. По предварительным данным, он в собственном доме совершил нападение на членов своей семьи и соседку, подозреваемый задержан.