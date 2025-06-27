Чоловік влаштував справжню різанину під Львовом: є загиблі та поранені (фото)

Зі слів правоохоронців, ймовірного нападника наразі затримано

У п'ятницю, 27 червня, у місті Винники на Львівщині стався жорстокий напад із летальними наслідками. За попередніми даними, чоловік у власному будинку скоїв напад на членів своєї родини та сусідку.

Про це інформує поліція Львівської області. Внаслідок інциденту загинуло двоє жінок, ще двоє — у лікарні.

Як зазначили правоохоронці, близько 11:00 до них надійшло повідомлення про ймовірне вбивство в приватному житловому будинку. На місце події оперативно прибули співробітники слідчо-оперативної групи Львівського районного управління поліції №1, карного розшуку та інших підрозділів.

На місце вбивства у Винниках прибула поліція

"Як встановили правоохоронці, 47-річний місцевий житель завдав ножових поранень своїй 80-річній матері, а також двом своїм сестрам віком 53, 56 років та 75-річній сусідці. Від отриманих поранень мати й молодша з сестер померли на місці події. Двох інших поранених жінок госпіталізовано", — йдеться в дописі.

Поліція оперативно затримала нападника. Наразі триває розслідування обставин злочину, вирішується питання щодо правової кваліфікації дій чоловіка.

Правоохоронці продовжують працювати на місці події. Мотиви скоєння нападу поки не розголошуються.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі виявили тіло семирічної дівчинки, яка зникла 18 червня — вона вийшла з дому на вулиці Бреуса й не повернулася. Слідчі підозрюють у вбивстві чоловіка, якого наразі допитують і проводять слідчі заходи.