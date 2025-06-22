Операція "Левине серце"? У Криму колаборанту леви прокусили шию (фото, відео)

Чоловік у реанімації

У тимчасово окупованому Криму леви напали на "власника" місцевого сафарі-парку та прокусили йому горло. Чоловік у важкому стані.

Про це повідомляють російські ЗМІ. У повідомленні йдеться, що у нього травми голови, шиї та легень.

У мережі пишуть, що постраждалим став Олег Зубков. Він був директором Ялтинського зоопарку, після окупації Криму росією перейшов на бік ворога.

Обережно! Жорстокі кадри.

На кадрах, які оприлюднили у мережі помітно, що лев покусав чоловіка, а потім побіг в інший бік. Чоловіка непритомного відтягли і помістили в автівку, він перебуває у реанімації.

За інформацією журналістів, саме ці хижаки минулого року смертельно покалічили одну зі співробітниць парку.

Слід додати, що леви є великими хижими тваринами, тому взаємодію з ними повинні здійснювати виключно кваліфіковані спеціалісти — зоологи, ветеринари та досвідчені доглядачі, які глибоко розуміють поведінку хижаків. Робота з левами вимагає спеціальної підготовки та знання протоколів безпеки для ситуацій, коли тварина може стати непередбачуваною.

Українці відреагували на це. під дописами українських телеграм-каналів лишили свою думку.

Раніше цей директор став відомий тим, що під час втечі російських військових з Херсона викрав єнота з місцевого зоопарку. Це сталось у 2022 році.

Що цікаво, "Телеграф" раніше писав, що після скандалу з викраденням українського єнота із зоопарку в Херсоні кримський колаборант, директор Ялтинського зоопарку раптово впав у ностальгію по часах, коли Крим був під контролем України.