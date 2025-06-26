Поліцейський позашляховик зніс підлітка на трасі під Львовом: як постраждалий та що буде з копом (відео)
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Потерпілого було госпіталізовано
На Львівщині автомобіль патрульної поліції на швидкості збив підлітка, який переходив трасу на пішохідному переході. Потерпілого було госпіталізовано, а винуватцю тепер загрожує тюремний строк.
Про це повідомляють пресслужби Патрульної поліції та ДБР.
Деталі події
Увечері 25 травня на трасі "Київ-Чоп" поблизу зупинки села Красів Львівської області сімнадцятирічний підліток переходив дорогу на пішохідному переході.
У цей момент трасою їхав службовий поліцейський автомобіль Renault Duster під керуванням інспектора поліції. На жаль, у цей момент сталася ДТП — автомобіль скоїв наїзд на пішохода. Момент події потрапив на відео, яке розповсюдили місцеві пабліки.
Через ДТП підліток отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували і загрози його життю немає. Наразі він перебуває під наглядом лікарів дитячої лікарні "Охматдит", де тривають обстеження.
Реакція поліції
26 червня у Патрульній поліції Львівської області відреагували на ДТП за участю свого службового автомобіля. За словами правоохоронців, на місці події працюють слідчі, щоби встановити всі обставини. Також розпочато службове розслідування.
Кримінальна справа
У ДБР повідомили про відкриття кримінальної справи за фактом наїзду на підлітказа ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту службовою особою). Винному загрожує до 3 років позбавлення волі.
"Триває досудове розслідування. Призначено низку слідчих дій, зокрема допити свідків, експертизи та огляд місця події. Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві пошкодили автомобіль експоліцейської, яка два роки була в російському полоні.