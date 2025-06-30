У Києві підліток виліз на потяг і схопився за дроти: момент потрапив на відео

Про стан потерпілого поки що нічого не відомо

У столиці підліток видерся на дах потягу "Київ-Львів", а потім пішов чіпати дроти. Цілком передбачувано, що нічим добрим цим не закінчилося.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. При цьому на кадрах, які публікує "Реальний Київ", чітко помітно, що за діями молодого чоловіка спостерігали щонайменше кілька людей.

Чому перехожі його не зупинили незрозуміло. Проте добре помітно, що хлопець цілеспрямовано йшов до дротів і взявся до них руками теж не випадково.

Обережно, кадри 18+

У мережі також є ще одне відео, на якому видно обвуглене тіло, що лежить на даху. Однак за коротким роликом незрозуміло в якому стані знаходиться постраждалий і чи він живий взагалі.

Як повідомлялося раніше, останнім часом небезпечні ігри підлітків все частіше потрапляють в об’єктив перехожих. Наприклад, у травні на залізничному вокзалі в Бучі неповнолітня дівчина зазнала поразки струмом, перебуваючи на даху вагона. Врятувати її не вдалося.

Також нещодавно 21-річного хлопця та його 16-річну подругу зняли поліцейські, коли ті каталися між вагонами поїзда метро у Києві. Проти них відкрили адміністративне провадження за статтею про дрібне хуліганство.