Моторошна знахідка у краківському гуртожитку: загинули двоє українців

Експерти кажуть, що сталось так зване розширене самогубство

У суботу, 10 травня, у готельній частині студентського гуртожитку Кракова сталася трагічна подія. В одній із кімнат персонал виявив тіла двох чоловіків.

За інформацією від поліції Кракова, загиблі — громадяни України віком близько 58 років. Про це повідомив представник Головного управління провінційної поліції в Кракові Бартош Іздебський, передає місцеве видання RMF24.

Один із загиблих був давнім мешканцем гуртожитку і добре знайомим персоналу закладу. Приміщення, де сталася трагедія, розташоване на вулиці Реймонт — там кімнати здають в оренду.

Правоохоронці, які працювали на місці події, дійшли попереднього висновку про причини смерті. "Проаналізувавши сліди на місці події, офіцери дійшли висновку, що це так зване розширене самогубство", – зазначив полісмен Бартош Іздебський.

Довідка. Розширеним самогубство називають тоді, коли одна людина вбиває іншу, а потім накладає на себе руки.

За даними слідства, один чоловік був убитий, після чого другий вчинив самогубство. Поліція продовжує розслідування обставин трагедії.

Раніше "Телеграф" писав, на Буковині знайшли мертвим ще одного курсанта ДПСУ. На його тілі були ознаки вогнепального поранення.