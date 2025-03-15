Вистрибнула з вікна на очах матері: у Києві школярка вчинила самогубство (фото)

Деталі інциденту з’ясовуються

У Києві неповнолітня дівчина вистрибнула з вікна багатоповерхівки на очах матері. Пригода сталася на вулиці Богатирській, 6а, що у північній частині міста (Оболонський район)

Про це "Телеграф" дізнався від своїх джерел у правоохоронних органах. Зазначається, що загибла дівчина 2010 року народження.

За попередньою інформацією, вона була вдома з друзями, проте це з якихось причин не сподобалось її матері. Жінка почала виганяти підлітків із квартири, і саме в цей момент її дочка вистрибнула з вікна.

Інші деталі поки не повідомляються, як і немає інформації про загиблу дівчину та її родину. Наразі на місці працюють усі профільні служби, а деталі події та інформація про причини вчинку загиблої з’ясовується.

Як повідомлялося раніше, днями в Києві 12-річний хлопчик видерся на вагон електрички і отримав сильний удар струмом. За попередньою інформацією, він вижив, але отримав серйозні опіки.

Цікаво, що подібний випадок 10 березня стався в Одесі. Там двоє хлопців піднялися на нерухомий електропоїзд, де їх ударило струмом. Один із них загинув, інший отримав травми.