Жуткая находка в краковском общежитии: погибли двое украинцев

Эксперты говорят, что произошло так называемое расширенное самоубийство

В субботу, 10 мая, в гостиничной части студенческого общежития Кракова произошло трагическое событие. В одной из комнат персонал обнаружил тела двух мужчин.

По информации от полиции Кракова, погибшие — граждане Украины в возрасте около 58 лет. Об этом сообщил представитель Главного управления провинциальной полиции в Кракове Бартош Издебский, передает местное издание RMF24.

Один из погибших был давним жителем общежития и хорошо знаком персонала заведения. Помещение, где произошла трагедия, расположено на улице Реймонта — там комнаты сдают в аренду.

Правоохранители, работавшие на месте происшествия, пришли к предварительному выводу о причинах смерти. "Проанализировав следы на месте происшествия, офицеры пришли к выводу, что это так называемое расширенное самоубийство", – отметил полисмен Бартош Издебский.

Справка. Расширенным самоубийство называют тогда, когда один человек убивает другого, а затем другой совершает самоубийство.

По данным следствия, один мужчина был убит, после чего второй совершил самоубийство. Полиция продолжает расследование обстоятельств трагедии.

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