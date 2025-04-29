У Рівному біля смітників знайшли мертве немовля: його могли вбити

Поліція підозрює умисне вбивство

У Рівному сталася трагедія — новонароджену дитину знайшли мертвою біля смітників. Як з’ясувалось, до злочину причетна жінка, яка її народила.

Тіло дитини виявила місцева жителька у вівторок, 29 квітня. Біля смітників на вулиці Кулика і Гудаченка близько 2 ночі вона помітила дитину, загорнуту в ковдру. Про це вона повідомила у поліцію. У ГУНП розпочали розслідування інциденту.

За інформацією пресслужби ГУНП у Рівненській області, немовля було загорнуте в покривало та не мало ознак життя. Правоохоронці вже встановили особу жінки, яка народила дівчинку, та проводять з нею слідчі дії.

Відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство малолітньої дитини (п.2 ч.2 ст.115 КК України). Тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу для встановлення точного часу та причини смерті.

"Телеграф" намагався зв’язатись з пресслужбою місцевої поліції для з’ясування обставин смерті дитини, та станом на момент публікації матеріалу слухавку ніхто не взяв.

Нагадаємо, у Києві дворовий кіт задушив немовля в колисці. Цей випадок уже не перший в Україні.