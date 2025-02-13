Трагедія у Хмельницькому: чоловік вчинив самогубство під час проходження ВЛК

У Хмельницькому чоловік покінчив із життям у ТЦК

У Хмельницькому чоловік вчинив самогубство під час проходження військово-лікарської комісії. Йому викликали "швидку", але врятувати не вдалося.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницький обласний ТЦК та СП, трагедія сталася сьогодні під час перевірки облікових документів.

Громадянина України, якого розшукували за порушення військового обліку, було доставлено до ТЦК для оновлення облікових даних та визначення ступеня придатності до військової служби. Під час проходження медкомісії чоловік скоїв суїцидальні дії. В мережі пишуть, що чоловік перерізав собі горло канцелярським ножем, але ця інформація ще потребує підтвердження.

Попри надання першої домедичної допомоги та виклик "швидкої", врятувати його не вдалося. Через значну кровотечу він помер у кареті швидкої допомоги. Наразі тривають слідчі дії. Військові підкреслили, що жодного фізичного чи психологічного насильства до чоловіка не застосовувалося.

Хмельницький ТЦК закликав військовозобов’язаних пам’ятати, що життя є найвищою цінністю навіть у складних обставинах. Вони наголосили, що суїцид не вирішує проблем, а завдає болю близьким.

"Немає жодних обставин, які виправдовують втрату життя. Військова служба – не вирок, і всі питання можна вирішити законним шляхом", – зазначили в ТЦК.

Раніше "Телеграф" писав, що чоловік на Волині оскаржив штраф ТЦК у суді: як йому це вдалося.