Постріл у голову: на Буковині знайшли мертвим ще одного курсанта ДПСУ — ЗМІ

Вирішуватиметься питання про реєстрацію кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 КК із приміткою "самогубство"

На Буковині було виявлено мертвим 19-річного курсанта Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. На його тілі були ознаки вогнепального поранення.

Про це повідомляє "Суспільне", посилаючись на слова речниці Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлії Шевченко.

Вона розповіла, що, за попередньою інформацією, 19 квітня близько 18:20 хлопець вистрілив собі в голову з дорученої йому зброї. Відомо, що він був курсантом військового вишу з Хмельниччини, який служив на ділянці відповідальності Чернівецького прикордонного загону.

Шевченко наголосила, що зараз вирішуватиметься питання про реєстрацію кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 КК із приміткою "самогубство". Досудове розслідування здійснюватимуть слідчі районного відділення поліції під процесуальним керівництвом Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Це вже другий аналогічний випадок за останній тиждень. 17 квітня у Хмельницькому було знайдено мертвим 20-річного курсанта. На його тілі були ознаки вогнепального поранення. Він також навчався у Національній академії ДПСУ імені Богдана Хмельницького.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві двоє братів убили чоловіка, який під час застілля попросив вимкнути російську музику.