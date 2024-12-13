Студентка наковталась таблеток та померла у Львові напередодні сесії

Поліція відкрила справу за статтею "Самогубство"

У Львові напередодні зимової сесії померла студентка другого курсу від передозування медикаментозними препаратами. Дівчина наковталась невідомих таблеток.

Про це повідомляє ZAXID.NET. Зазначається, що студентка навчалась у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

За словами користувачів мережі, інцидент трапився увечері 10 грудня у гуртожитку №2 ЛНУ імені Івана Франка на вул. Медової Печери. Дівчину доставили до лікарні ще живою, але під час спроб лікарів реанімувати її, вона померла.

За даними поліції Львівщини, причиною смерті стало передозування ліками. Наразі тримає розслідування та відрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ з приміткою "самогубство".

Зауважимо, що більше деталей ні у поліції, ні у лікарні не повідомляють.

Нагадаємо, нещодавно знайшли рештки людини біля болота під Києвом. Зазначається, що восени там двічі здіймалась пожежа та горів очерет. Чоловік, який знайшов, одразу викликав поліцію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що студент-аб’юзер жорстоко розправився над однокурсницею медичного університету у Кропивницькому. Їхні стосунки тривали близько року і характеризувалися частими конфліктами.