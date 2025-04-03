Чоловік у Києві задушив дружину: подробиці моторошного вбивства

Кривдника затримали

Чоловік задушив дружину у Дарницькому районі Києва 3 квітня. 59-річний киянин накинувся на 57-річну жінку та душив її руками.

Про це "Телеграфу" повідомив речник Національної поліції Києва Дмитро Грищенко. За його словами, у квартирі виявили тіло померлої.

За попередньою інформацією, у жінки були сліди задушення. Підозрюваний наразі затриманий.

"За вказаним фактом слідчі Дарницького управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру", — сказав Грищенко.

Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.

За інформацією, яку нам повідомили у поліції, на місці події працював екіпаж патрульної поліції, слідчо-оперативна група районного управління поліції, експерти-криміналісти та судово-медичний експерт.

Інші джерела "Телеграфу" повідомили, що до поліції звернулась матір потерпілої. Їй нібито особисто зателефонував підозрюваний і розповів про вбивство її доньки

Нагадаємо, в Києві чоловік під час побачення викрав телефон жінки і оплатив ним продукти в супермаркеті, та зняв готівку. Зловмисника затримала поліція.

Раніше "Телеграф" писав, що на волю вийшов чоловік, який ґвалтував жінок. Рівненський міський суд визнав його винним і присудив 10 років в’язниці, однак 5 років, які він перебував у слідчому ізоляторі, порахували "день за два" відповідно до так званого закону Надії Савченко. Жінки через це почали бити на сполох.