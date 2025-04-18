Попросив вимкнути російську музику і поплатився життям. В Києві сталось жорстоке вбивство (фото)

Двоє братів нанесли знайому понад 20 ударів ножем і не тільки

У Києві двоє братів вбили чоловіка, який під час застілля попросив вимкнути російську музику. Вони забили 29-річного знайомого каструлею до смерті.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва. Зазначається, що потерпілий познайомився з хлопцями на вулиці. 21-річний та 22-річний чоловіки з Івано-Франківщини приїхали до Києва, щоб знайти роботу.

Хлопці запросили нового знайомого "випити" у помешканні, яке вони орендували. Але під час застілля виникла сварка через російську музику, яку брати включили. Загиблий попросив вимкнути її, після чого почалась сварка, яка переросла у бійку.

"Між чоловіками виник конфлікт, який стрімко переріс у бійку. У розпалі сварки брати ножем та металевою каструлею нанесли потерпілому понад 20 ударів в область грудей, спини та обличчя, від яких він загинув на місці події", — йдеться у повідомленні.

Про злочин в поліцію повідомив один з братів. Він зателефонував і сказав, що на кухні орендованої квартири перебуває чоловік у крові та зі слідами побиття. Після прибуття на місце злочину копи затримали фігурантів.

Зловмисникам повідомили про підозру в умисному вбивстві (частина 2 статті 115 Кримінального кодексу). Їм загрожує довічне ув’язнення.

У мережі користувачі обурені таким злочином та жорстокістю і прохання вимкнути російську музику вважають цілком нормальними.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під Івано-Франківськом підлітки жорстоко вбили 19-річного хлопця.